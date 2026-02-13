米蘭冬奧｜烏克蘭運動員團結聲援　澤連斯基批國際奧委會中俄羅斯圈套

米蘭科爾蒂納冬季奧運會的最大爭議事件，烏克蘭俯式冰橇選手靴拉斯基夫治（Vladyslav Heraskevych）被國際奧委會（IOC）取消參賽資格，引發體育界關注，不少運動員批評IOC的決定，而烏克蘭運動員在賽事中團結聲援這位烏克蘭開幕禮的持旗手。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）亦批評IOC的決定只是「正中俄羅斯下懷」，據報靴拉斯基夫治會向國際體育仲裁法庭（CAS）提出申訴，並有機會推翻決定。 成為今屆冬奧的最大爭議靴拉斯基夫治表明，會戴上一個貼多個在俄烏戰爭中身亡的烏克蘭運動員頭像的頭盔。IOC以違反《奧林匹克憲章》的第50.2條「任何奧運場地、場館或其他區域均不允許任何形式的示威或政治、宗教或種族宣傳」提出禁止。雖然IOC的主席歌雲迪（Kirsty Coventry）在周四（12日）親自到訓練地點遊說，但靴拉斯基夫治仍拒絕，最終令IOC作出取消資格的決定。不過決定在體育界引起爭議，而烏克蘭運動員也發起支持行動。在高山滑雪賽場，烏克蘭選手舒佩克（Dmytro Shepiuk）在手套上貼上一張字條，寫上「烏克蘭的英雄們與我們同在」。而女子雪橇選手的施瑪哈（Olena Smaha）亦在手套上寫上「悼念沒有違規」。

拉脫維亞要求恢復靴拉斯基夫治資格 烏克蘭總統澤連斯基在社交平台發文批評IOC：「體育不應該意味着遺忘，奧林匹克精神應該是幫助制止戰爭，而不是助紂為虐。不幸地，國際奧委會取消烏克蘭冰橇選手靴拉斯基夫治資格，是與之相反。」除了烏克蘭運動員，拉脫維亞的雪橇教練向路透社表示，他們的協會已向國際雪橇聯會（IBSF）發出抗議信，要求恢復靴拉斯基夫治的參賽資格。英國廣播公司向多位前英國的雪橇金牌選手了解，亦不認同IOC的決定，2屆冬奧冠軍，包括平昌冬奧雪橇金牌的雅諾特（Lizzy Yarnold）表示：「這（頭盔）行為，是為了紀念一件對他而言意義非凡、充滿情感衝擊的事情。我認為國際奧委會應該向他道歉，這個決定是錯誤的。」

歌雲迪在周四的會面後，再向記者回應表示：「沒有人不同意這些訊息，這訊息展示強烈的懷念，這是記憶的訊息，沒有人不同意這些。今天早上我向他和他爸爸提出了一個建議。因為他也說過，當他下來的時候畫面很模糊，根本看不清楚。所以我說：『我們能不能找到一個解決方案，在他比賽前，通過他的頭盔來表達對他的敬意，然後在他比賽結束後，進入混合採訪區，在那裡可以讓人看到這些照片？」

國際奧委會堅持DQ決定 國際奧委會在聲明中就表示：「奧運會必須專注在運動員的表現、體育以及比賽追求的和諧之下。奧運會的基本原則是中立以及必須與政治、宗教以及其他形式的干擾分開。具體而言，比賽和官方儀式期間，賽場上的焦點必須放在慶祝運動員的精彩表現上。」他們又表示，運動員可以在奧運期間對媒體的發言，社交平台以及比賽之前或在介紹中展示自己的觀點。而IOC的發言人，在周四的記者會也堅持有關立場，發言人麥克阿當斯（Mark Adams）表示：「根據紅十字會的資料，任何時間全世界有130宗衝突事件發生中。我們不可能讓他們每一項都在奧運比賽上表達。當比賽場地變成發表意見的地方，你可以想像有多混亂。我們不能讓運動員受到政治的壓力影響，而在比賽中作出表態。我們已為此創造比賽場地的水準，我不會為此事道歉。」

國際奧委會未有取消靴拉斯基夫治許可證，他仍可以留在選手村及出席其他比賽。而他已表示會向CAS提出申訴，而CAS在奧運會設有特別的委員會，可以即時就事件作出裁決，不過目前未知道CAS有關裁決的時間表。