英超｜普斯迪古路開腔批評熱刺作風　諾定咸森林傳將請域陀彭利拿

熱刺與諾定咸森林先後炒領隊，當過這2家球會領隊的普斯迪古路（Ange Postecoglou），獲前曼聯隊長加利尼維利（Gary Neville）的節目訪問，談及有關熱刺的問題。普斯迪古路指出，熱刺是「奇怪」的球會，又指雖然認為法蘭克（Thomas Frank）被解僱合理，但終究問題是熱刺根本不知道想要甚麼。 普斯迪古路應邀出席加利仔的節目，與包括加歷查（Jamie Carragher）、堅尼（Roy Keane）等討論球圈的事情。普斯迪古路表示：「你知道嘛，在過去6個月，經歷這情況2次（被解僱），這是很艱難的。然後，你知道他（法蘭克）不會是球會的唯一問題，是吧？這可能對每個教練來說都是這樣，但最後我們也會因此受到評頭品足。熱刺是一個很奇特的球會，他們去年底作出改革，不只是我，還有利維（Daniel Levy）都要離開，這造成了一種充滿不確定性的氛圍。因為你無法保證你找來的是一位真正一流領隊，也無法保證你簽入的真正優秀領隊能夠取得成功。」

普斯迪古路認同，基於成績被解僱是合理，不過他續說：「做這麼大改革是為甚麼？然後請法蘭克來又是為甚麼？他的目標是甚麼？球會的目標又是甚麼？從年頭他們就說要在各方面競爭，而他們好多年都沒法在各方面競爭了。還有，你知道，他們過去20年最有影響力的人（利維）都走了。現在法蘭克知道他會面對這局面嗎？我不知道，而這對我而言是合理的解僱。」他又在訪問提及，其實早在贏得歐霸盃的半年前，已感覺球會準備解僱他。 指熱刺低估卡尼影響

對於形容熱刺「奇特」他表示：「當你看看那（領隊）名單，你會發現他們想做的事情，沒有一個共通點。在同一時間，我認為哈利（卡尼，Harry Kane）離隊的影響被低估了。他是難以置信的球員，如果我在過去2年有哈利，我第1年就得第5，我相信我們最後會獲得歐聯位置。所以當他離開，你無法填補那空缺，這是不可能的，所以你看那些領隊，就如我所說，普捷天奴（Mauricio Pochettino）的風格融入了球隊的DNA。所以我要說甚麼呢，在知道他們嘗試建立甚麼，就會了解奇特的地方，他們是甚麼？所有球會都是獨一無二，他們全部都是不同，不過當討論熱刺，你會發現處處都體現著『敢於冒險，勇往直前』的精神。這種理念無所不在。然而，他們的實際行動卻幾乎與之背道而馳。我認為他們沒有意識到的是，要真正贏得比賽，就必須承擔一些風險。這就是俱樂部的DNA。」另外據英國媒體報道，今季第3次炒領隊的森林，將與前狼隊領隊的域陀彭利拿（Vitor Pereira）達成協議。