英格蘭足總宣布與領隊杜曹（Thomas Tuchel）續約至2028年的歐洲國家盃之後。杜曹表示續約是因為高興與一班「出色的球員」合作，英格蘭就否認續約是與曼聯有意邀請杜曹有關。

杜曹在去年初代替修夫基（Gareth Southgate）成為英格蘭領隊，合約原定在今夏世界盃後結束。而包括曼聯在內的球會，都有興趣邀請這位德國教頭在世界盃後接掌球會。在續約後杜曹在英格蘭足總的聲明表示自己在8場贏波後，與球員及職員的連繫加深：「我接受這職位的最主要原因是球員。我想被這些出色的球員包圍，我想帶領這些從英超了解到他們個性的球員。我喜愛這班球員，我喜歡這種特質。我喜愛領導。我在溫布萊的歐洲國家盃決賽感受到這個國家的熱情，從那時開始是一個夢多於現實。我感謝足總對我的支持和信任，我們將竭盡全力，讓大家為我們感到自豪，並繼續前進。」