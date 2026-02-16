歐聯｜皇馬賓菲加再鬥「大」 冤家再聚

皇家馬德里與賓菲加，這對在今屆歐聯大聯賽歡喜冤家，周二碰巧再於淘汰圈附加賽相遇；皇馬今屆歐戰客場攻銳，今場打真軍不會再任人魚肉，有望在葡萄牙進行的首回合，鬥攻爭入球，可再吼「大」盤。(2月18日04:00開賽)
皇家馬德里在大聯賽階段未能爭取到前8，只能進入附加賽；而他們在聯賽階段煞科日便是遇上賓菲加，結果兩隊合演入球騷，賓菲加半場領先2比1下，補時最後一擊博得罰球，憑門將杜魯賓(Trubin)上前助攻得手贏4比2，成功掹車邊打入附加賽，打造歐聯的經典勝仗之一。兩隊今回再捉對廝殺爭入16強，預期戰況同樣精彩。
「銀河艦隊」在今屆賽事的作客入球能力位列前茅，4場攻入11球，接近每場攻入3球，跟「大聯賽一哥」阿仙奴作客入球，並列榜首；始終該隊擁有雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)、基利安麥巴比(Mbappe)等攻擊好手，足以在速度上攻破賓菲加防線；雖則中場主力祖迪比寧咸(Jude Bellingham)因傷續缺陣，但球隊人腳充裕，絕對攻得起。
再者，教練艾比路亞年初接任「艦長」後，球隊除了在西甲仍跟死敵巴塞隆拿爭霸外，由於早前在西班牙盃不敵低組別球隊出局，歐聯是必爭的錦標；他們過去10次在歐洲賽遇上葡萄牙球隊取得8勝2和不敗成績，而近12次的兩回合比賽中勝出當中10次，大賽經驗充足是他們爭取殺入16強的另一關鍵。
摩連奴率兵主場進攻
「葡超三哥」賓菲加上次交手，全憑中場舒捷爾達魯普(Schjelderup)獨建兩功，絕地下晉級，顯示由名帥摩連奴領軍下，踢法有前冇後；該仗亦成功針對皇馬閘位球員，經常上前助攻導至空位較多，而且摩帥曾執教皇馬，對這支歐洲班霸的風格當然瞭如指掌。
賓菲加計跨年主場累計6連勝入16球，其在地頭主攻風格，正合皇馬這類鋒線速度高的球隊作反擊，兩軍短時間再度碰頭，吼「大」盤為上策。