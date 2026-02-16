歐聯｜皇馬賓菲加再鬥「大」 冤家再聚

皇家馬德里與賓菲加，這對在今屆歐聯大聯賽歡喜冤家，周二碰巧再於淘汰圈附加賽相遇；皇馬今屆歐戰客場攻銳，今場打真軍不會再任人魚肉，有望在葡萄牙進行的首回合，鬥攻爭入球，可再吼「大」盤。(2月18日04:00開賽)

皇家馬德里在大聯賽階段未能爭取到前8，只能進入附加賽；而他們在聯賽階段煞科日便是遇上賓菲加，結果兩隊合演入球騷，賓菲加半場領先2比1下，補時最後一擊博得罰球，憑門將杜魯賓(Trubin)上前助攻得手贏4比2，成功掹車邊打入附加賽，打造歐聯的經典勝仗之一。兩隊今回再捉對廝殺爭入16強，預期戰況同樣精彩。