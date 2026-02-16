聯淘｜祖記攻「塔」乏力吼「細」

周二歐聯淘汰圈附加賽早場，由守強於攻的意甲祖雲達斯，訪威力減退的「地獄球場」，鬥土超加拉塔沙雷，首回合「細」均力敵，可吼「細」盤。(2月18日01:45開賽)
「斑馬兵團」祖雲達斯歐聯大聯賽煞科日訪弱勢摩納哥，全場捱打下互交白卷，歐聯3連勝勁勢告終，勝在防守仍穩。後備門將佩連(Perin)擔正發揮不俗，但今場將改回正選迪格高里奧(Di Gregorio)把關，中路防線則由基爾臣比爾馬(Gleison Bremer)為軸心。「斑馬兵團」在大聯賽最後3仗除悶和摩納哥外，贏賓菲加及帕福斯均零封對手，與歐戰較早階段場場失波，守力明顯有進步。但大聯賽作客4戰僅1勝，射手杜辛華荷域(Vlahovic)仍養傷，踢法更偏向保守，靠韋斯頓麥堅尼(McKennie)策動踢防反，再由季內歐聯6次上陣只入1球的比利時人奧賓達(Openda)任單擔箭頭，攻力未有太大保證，不宜捧得太熱。
射手奧森漢善踢反擊
「土超一哥」加拉塔沙雷歐聯大聯賽階段最後4場只得1分，包括上輪0比2不敵曼城；計大聯賽4場主場得2勝1和1負，入5球失3球。加拉塔沙雷主場擺陣必攻，奈何王牌射手域陀奧森漢(Osimhen)善踢反擊，季內歐聯已入6球，但要這位尼日利亞國腳明晚突破祖記銅牆鐵壁防線爭取士哥不易。
加拉塔沙雷「地獄」主場威力減退，加上祖記今屆歐聯4場作客只入5球，計近6次在歐洲賽兩回合比賽，祖記首回取得3勝3和不敗，不排除留待下周中次回合返主場再攻個痛快，今場入球不會多。