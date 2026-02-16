英格蘭足總盃｜阿仙奴大勝韋根晉級16強　列斯聯12碼射贏伯明翰

阿仙奴在27分鐘攻入4球之下，以4:0擊敗甲組的韋根，輕鬆晉級16強。而同日另外4支英超球隊都驚險過關，列斯聯作客與伯明翰賽和1:1，12碼射贏對手晉級。而榜尾的狼隊在泥地上，以1:0擊敗甘士比。
英超榜首的阿仙奴，主場迎戰在甲組護級中的韋根。馬度基（Noni Madueke）在11分鐘先為兵工廠開紀錄，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）在18分鐘再下一城，然後積亨特（Jack Hunt）23分鐘不幸的烏龍球，再加上加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）在27分鐘再下一城，兵工廠不夠半小時已領先4球。在賽前已有卡拉科利（Riccardo Calafiori）熱身時拉傷要更換之下，阿仙奴之後換出主力，最終維持4:0的勝果。
阿仙奴對韋根精華
對於目前的傷兵狀況，阿仙奴領隊的阿迪達（Mikel Arteta）表示對陣容深度有影響：「是的，之前是前鋒，之後到後衛，現在到中場。我們在應對這種狀況，不過我們需要球員回來並保持健康，這不在於數量，而是可以因應不同對手有所選擇，所以他們盡快康復就最好。」對於伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）加盟後被批評表現未如理想，不過今場為兵工廠交出2個助攻，阿達迪表示：「這些球員需要這種時刻，特別是具創造力的球員，他們需要感覺去創造機會，我對此非常高興，在心情上，在信心上都是好事。」
狼隊泥地場贏乙組隊
同日的其他比賽，另外4支英超球隊分別作客低組別的對手。當中列斯聯作客末段被英冠的伯明翰追平1:1，12碼贏4:2晉級16強。而榜尾的狼隊作客乙組的甘士比，在充滿泥濘的惡劣場地，以1:0小勝對手。而新特蘭作客以1:0擊敗英冠的牛津聯，富咸2:1反勝英冠的史篤城。