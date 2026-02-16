英格蘭足總盃｜阿仙奴大勝韋根晉級16強　列斯聯12碼射贏伯明翰

阿仙奴在27分鐘攻入4球之下，以4:0擊敗甲組的韋根，輕鬆晉級16強。而同日另外4支英超球隊都驚險過關，列斯聯作客與伯明翰賽和1:1，12碼射贏對手晉級。而榜尾的狼隊在泥地上，以1:0擊敗甘士比。

英超榜首的阿仙奴，主場迎戰在甲組護級中的韋根。馬度基（Noni Madueke）在11分鐘先為兵工廠開紀錄，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）在18分鐘再下一城，然後積亨特（Jack Hunt）23分鐘不幸的烏龍球，再加上加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）在27分鐘再下一城，兵工廠不夠半小時已領先4球。在賽前已有卡拉科利（Riccardo Calafiori）熱身時拉傷要更換之下，阿仙奴之後換出主力，最終維持4:0的勝果。