NBA明星賽｜美國隊包辦決賽　艾華士當選MVP

NBA明星賽周末的壓軸焦點，由2支美國隊與1支世界隊的對壘，雖然雲班耶馬（Victor Wembanyama）有出色表現，不過世界隊2場全輸，最後由2支美國隊在決賽對壘，最終星隊以47:21大勝條紋隊，「蟻人」艾華士（Anthony Edwards）當選明星賽最有價值球員。

雖然當錫（Luka Doncic）、史堤芬居里（Stephen Curry）及安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）都因傷缺席明星賽，不過明星賽還有雲班耶馬。這個法國長人2場比賽都搏到盡為世界隊分別取得14及19分，可是世界隊還是以35:37加時不敵星隊，以及45:48輸給條紋隊，令到世界隊無緣打決賽。而以年齡劃分，由年輕球員為主的星隊，雖然循環賽以40:42不敵條紋隊。但星隊到決賽卻以47:21大勝，贏得明星賽的冠軍。而艾華士當選為明星賽的MVP，他在決賽交出8分及4個籃板，為星隊大膀。