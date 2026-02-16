NBA明星賽｜美國隊包辦決賽　艾華士當選MVP

NBA明星賽周末的壓軸焦點，由2支美國隊與1支世界隊的對壘，雖然雲班耶馬（Victor Wembanyama）有出色表現，不過世界隊2場全輸，最後由2支美國隊在決賽對壘，最終星隊以47:21大勝條紋隊，「蟻人」艾華士（Anthony Edwards）當選明星賽最有價值球員。
雖然當錫（Luka Doncic）、史堤芬居里（Stephen Curry）及安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）都因傷缺席明星賽，不過明星賽還有雲班耶馬。這個法國長人2場比賽都搏到盡為世界隊分別取得14及19分，可是世界隊還是以35:37加時不敵星隊，以及45:48輸給條紋隊，令到世界隊無緣打決賽。而以年齡劃分，由年輕球員為主的星隊，雖然循環賽以40:42不敵條紋隊。但星隊到決賽卻以47:21大勝，贏得明星賽的冠軍。而艾華士當選為明星賽的MVP，他在決賽交出8分及4個籃板，為星隊大膀。
明星賽精華
聖安東尼奧馬刺的中鋒雲班耶馬，顯然在今次沒有小看明星賽，他在隊友被對手攻入3分時表現如看到馬刺隊友防守失誤一樣不滿，這位法國中鋒表示：「這是我喜歡的比賽，這是我珍惜的賽事。所以維持競爭力是我至少能做的。」至於獲NBA總裁蕭華（Adam Silver）補選入隊的利拿特（Kawhi Leonard）作為唯一主場洛杉磯快艇的成員，他賽後表示：「這真的很好，高興阿當（蕭華）讓我加入。這這是主場觀眾想看到的，我感激能讓我們在比賽上做些甚麼。
勒邦占士未定來季去留
另外，在明星賽後勒邦占士（LeBron James）被問及來季的問題。他表示目前會否再征戰第24個賽季仍未有決定，而他與洛杉磯湖人的合約就在今個賽季結束。至於在周末（15日）的入樽賽、3分賽以及投籃大賽，受傷的列拿特（Damian Lillard）仍力壓鳳凰城太陽的迪雲布克（Devin Booker）贏得冠軍。入樽賽方面，沒有3屆冠軍麥克朗（Mac McClung）參賽之下，邁亞密熱火的基斯赫莊臣（Keshad Johnson）奪得。投籃大賽就由紐約人謝倫般臣（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）與名將艾倫侯斯頓（Allan Houston）合作贏得。缺席明星賽的居里就在電視直播上表示，希望明年再參加3分賽。