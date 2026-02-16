劍擊｜20名獲選拔小劍神接受進階精英培訓 何思朗陳樂熹表演賽顯身手

由周大福人壽冠名贊助的飛越啟德「小劍神」培訓計劃，昨日於啟德體藝館舉行「小劍神」盃暨畢業禮。計劃自推出以來反應熱烈，首階段共吸引多達800名學員參與，經過多輪嚴格甄選，最終近170名學員成功晉身第四階段，出戰「小劍神」盃賽事。而表現最出色的20名學員，將參與為期一年半的精英培訓計劃，並有機會銜接本港專業運動員培訓，參加不同本地及地區性賽事。
飛越啟德「小劍神」培訓計劃為期兩年，由前香港劍擊隊奧運代表、香港佩劍「一哥」林衍聰擔任總教練，並由專業教練團隊透過循序漸進、由淺入深方式作出全面培訓。整個計劃分為五個階段，每階段均設有嚴謹訓練及評核機制，透過層層選拔，培育具潛質的年輕劍擊新秀，為香港劍擊運動發掘及培養新一代「劍神」。
3月起提受216小時精英進階培訓
而第四階段「小劍神」盃比賽，正好為學員提供寶貴的實戰平台，讓他們在實際對賽中展示訓練成果，與其他學員互相切磋技術，同時親身感受競賽的節奏與氛圍。在「小劍神」盃中表現最出色的20名學員，經嚴謹評選後脫穎而出，將獲周大福人壽全額資助，由今年三月起接受為期一年半、合共216小時的精英進階培訓。期間，學員除可參加本地各項計分賽事以累積分數外，更有機會銜接香港14歲以下專業運動員培訓體系，朝著專業劍擊運動員之路邁步前行。
為進一步啟發學員，活動特別邀請多名劍擊界重量級人物到場分享及示範，包括曾成功培育香港男子及女子劍擊隊世界第一兼奧運金牌得主張家朗及江旻憓的香港劍擊隊總教練鄭兆康先生、剛於全運會勇奪佩劍銀牌的何思朗、以及2022及2024亞洲青少年劍擊錦標賽銀牌得主陳樂熹。三名嘉賓與學員進行互動交流，分享寶貴比賽及訓練經驗。期間，鄭兆康教練即場點評「小劍神」的比賽表現，並分享其對培育香港劍擊第二梯隊的期望與願景，而何思朗與陳樂熹作為佩劍界師兄，即場送上精彩的表演賽，示範頂尖水平對決，讓一眾小劍神得以近距離感受高水平劍擊技術。
鄭兆康教練表示：「香港劍擊運動屢創佳績，躋身國際舞台，除了有賴完善的訓練制度外，第二梯隊的培育同樣重要。若能在兒童階段開始接受系統性的劍擊訓練，將有助教練團隊及早發掘具潛質的運動員，透過適切而專業的指導，加以重點栽培，從而培養出更多優秀精英，在各大賽事中爭取更亮麗的成績。」