劍擊｜20名獲選拔小劍神接受進階精英培訓 何思朗陳樂熹表演賽顯身手

2025 全運劍擊銀牌得主何思朗先生和 2024 亞洲青少年劍擊錦標賽銀牌陳樂熹先生上演一場精彩激烈的表演賽。左為陳樂熹、加為何思朗。

由周大福人壽冠名贊助的飛越啟德「小劍神」培訓計劃，昨日於啟德體藝館舉行「小劍神」盃暨畢業禮。計劃自推出以來反應熱烈，首階段共吸引多達800名學員參與，經過多輪嚴格甄選，最終近170名學員成功晉身第四階段，出戰「小劍神」盃賽事。而表現最出色的20名學員，將參與為期一年半的精英培訓計劃，並有機會銜接本港專業運動員培訓，參加不同本地及地區性賽事。

飛越啟德「小劍神」培訓計劃為期兩年，由前香港劍擊隊奧運代表、香港佩劍「一哥」林衍聰擔任總教練，並由專業教練團隊透過循序漸進、由淺入深方式作出全面培訓。整個計劃分為五個階段，每階段均設有嚴謹訓練及評核機制，透過層層選拔，培育具潛質的年輕劍擊新秀，為香港劍擊運動發掘及培養新一代「劍神」。