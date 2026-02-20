美國副總統萬斯（JD Vance）接受訪問時公開表示，「毫無興趣」為代表中國出賽的滑雪好手谷愛凌喝采。谷愛凌在2026年米蘭冬季奧取得2面銀牌後，成為奧運史上獲獎最多的女子自由式滑雪選手，共獲得5面獎牌，包括2金3銀。然而萬斯批評，這名在加州出生的女將應代表美國出賽，並強調自己只會支持那些「認同自己是美國人」的運動員。 谷愛凌今屆摘2銀 出生於加州三藩市的谷愛凌，母親是中國人、父親為美國人。她原本代表美國參賽，至2019年改為代表中國出戰。4年前的北京冬奧，谷愛凌一舉成名，在自由式滑雪U型場地技巧和大跳台項目奪得金牌，並拿下3面獎牌。

對此萬斯在訪問中明確表達不滿谷愛凌的選擇。萬斯表示，「一個在美國長大的人，受惠於我們的教育系統，享受讓這個國家的自由與權利，我希望他們會想為美國而戰。」他強調，「我會為美國運動員加油，我認為那些認同自己是美國人的選手，才是我在這屆冬奧上支持的對象。」此番言論再引發入籍運動員與國家認同的討論。 谷愛凌曾解釋代表中國為鼓勵下一代 谷愛凌在米蘭冬奧前接受《時代雜誌》專訪時解釋她決定代表中國參賽的動機，稱主要希望鼓勵下一代中國選手。當被問及為何不代表美國隊時，她直言：「美國已經有足夠的代表性了，我喜歡建立自己的新領域。」

在2022年北京冬奧期間，被問到國籍問題時，谷愛凌回答時聚焦體育團結人們。她向記者表示，「我既是美國人也是中國人。我在美國時是美國人，在中國時是中國人。我一直非常坦誠地表達對美國和中國的感激，因為它們讓我成為現在的我。」 谷愛凌︰在美國時是美國人，在中國時是中國人 谷愛凌強調，「我不覺得自己在利用任何一方，因為兩方實際上都非常支持我，並且持續支持我，因為他們理解我的使命是將體育作為團結的力量。將它作為促進國家間相互聯繫的形式，而不是將它作為分裂的力量。」

萬斯在今屆米蘭冬奧會擔任美國代表團團長，在米蘭聖西路球場（San Siro Stadium）的開幕禮上領美國隊入場。當他出現在大螢幕上時現場出現噓聲。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章