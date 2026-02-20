英超｜曼城拆「紐」 力追榜首

那邊廂，北倫敦打吡劍拔弩張，這邊的「藍月」曼城為重奪英超錦標，步步進逼，明晚深夜主場迎戰紐卡素，有力繼續主場剋制對手，進一步逼近榜首，主勝穩開。(球賽編號FB4139，2月22日04:00開賽)
藍月不愧為近年最成功的英超球隊，爭霸經驗豐富抗壓力強，汲取上季力爭英超5連霸失敗後，連續多個轉會窗簽得心頭好，陣容愈執愈好；球隊近7場所有賽事計錄得6勝1和，計主場更寫下6連勝入22球失2球。誠如主帥哥迪奧拿所言，他們現時要做好自己之餘，就是等候兵工廠失分。
藍月近期比賽強度不大，兵源充裕以戰養戰，防線由新兵馬克古希鎮守，穩健度大增，埃及射手奧馬馬莫殊自非國盃回歸，分擔首席射手艾寧夏蘭特攻堅重任；後者亦已回勇，近2仗聯賽接連士哥，是自去年12月中後首次出現的走勢，有力為主隊延續英超主場16次對紐卡素全勝佳績。
「黑白兵團」紐卡素，季內走勢同樣是「歐聯強英超弱」；球隊剛戰遠征阿塞拜疆卡拉巴克，出戰歐聯淘汰圈附加賽首回合，結果上半場由鋒將安東尼哥頓個人入4球下，大炒對手6比1。只是該隊近5戰英超只曾在上輪打敗積弱的熱刺，目前只排第10。
球隊在聯賽一向主強客弱，聯賽作客不敗率僅過半，雖然巴西悍將祖連頓上仗歐聯已傷癒後備出場；但中場重心般奴古馬雷斯長期養傷，大大影響球隊攻守平衡，打硬仗吃虧之餘，貴價中鋒禾達美迪正陷入去年年尾起的英超入球荒，今場作客志切爭霸的藍月，紐卡素恐難再作客逞強。
