英超｜曼城拆「紐」 力追榜首

藍月不愧為近年最成功的英超球隊，爭霸經驗豐富抗壓力強，汲取上季力爭英超5連霸失敗後，連續多個轉會窗簽得心頭好，陣容愈執愈好；球隊近7場所有賽事計錄得6勝1和，計主場更寫下6連勝入22球失2球。誠如主帥哥迪奧拿所言，他們現時要做好自己之餘，就是等候兵工廠失分。

藍月近期比賽強度不大，兵源充裕以戰養戰，防線由新兵馬克古希鎮守，穩健度大增，埃及射手奧馬馬莫殊自非國盃回歸，分擔首席射手艾寧夏蘭特攻堅重任；後者亦已回勇，近2仗聯賽接連士哥，是自去年12月中後首次出現的走勢，有力為主隊延續英超主場16次對紐卡素全勝佳績。

「黑白兵團」紐卡素，季內走勢同樣是「歐聯強英超弱」；球隊剛戰遠征阿塞拜疆卡拉巴克，出戰歐聯淘汰圈附加賽首回合，結果上半場由鋒將安東尼哥頓個人入4球下，大炒對手6比1。只是該隊近5戰英超只曾在上輪打敗積弱的熱刺，目前只排第10。