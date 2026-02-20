英超｜北倫敦打吡 熱刺「大」戰阿仙奴

英超今輪重頭戲落在北倫敦打吡，已捲入護級漩渦的熱刺，新帥臨危上任，周日深夜主場擺陣重整旗鼓；遇上爭霸路上接連失分的「一哥」阿仙奴，兩軍長期敵對必不退縮，一場入球大戰一觸即發。(球賽編號FB4135，2月23日0:30開賽)

熱刺已直入歐聯16強，但在聯賽表現一如上季一團糟，上仗主場1比2不敵紐卡素後，聯賽跌至尾五，只領先降班區、尾三的韋斯咸；堂堂傳統Big Six淪為護級分子，會方即辭退季前上任的法蘭克，由曾執教多支意甲球隊包括祖雲達斯的47歲克羅地亞人杜陀(Tudor)，出任看守領隊至季尾。

杜陀賽前說：「我知道自己到來時，情況不易，但已再沒有時間找藉口。」熱刺目前在多達逾10名主力傷兵，加上場上紀律欠佳的隊長基斯甸羅美路，正在坐波監，但杜陀表示會重建可以出場球員的信心。

熱刺近期聯賽主場戰績雖差，計8場聯賽主場只得1勝，但期間場場入波，中堅改由達古仙拍雲迪雲，今場當然難予人信心；但由箭頭蘇蘭基領銜進攻，面對近期防守跌watt的兵工廠防線，有心攻堅。