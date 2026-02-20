歐聯｜皇家馬德里向歐洲足協提供證據　指控賓菲加種族歧視雲尼斯奧斯

西甲的皇家馬德里表示，向歐洲足協（UEFA）提供一切可以的證據，指控葡萄牙的賓菲加涉嫌對巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）作出種族歧視。 在周二（17日）晚舉行的歐聯附加賽首回合，皇家馬德里作客里斯本以1:0小勝賓菲加，不過比賽一度因為雲尼斯奧斯入球後的慶祝，被指受到球迷的侮辱而中止。歐洲足協在周三表示已指派特別調查員審視在比賽的有關證據。雲尼斯奧斯指控，賓菲加的比列斯安甸尼（Gianluca Prestianni）在他入球後稱他「猴子」，原因是該阿根廷翼鋒等賓菲加球員，不滿雲尼斯奧斯在入球後在角球旗慶祝挑釁賓菲加球迷。據報道稱，比列斯安甸尼以球衣掩蓋嘴巴，與雲尼斯奧斯說話，並否認是對他作出過種族歧視。

雲尼斯奧斯稱不明為何被罰黃牌 皇馬在周四發出聲明表示，會盡力協助UEFA作出調查：「皇家馬德里感謝世界足球界對我們球員雲尼斯奧斯的一致支持、聲援及喜愛。皇家馬德里將繼續與所有機構合作，致力於消除體育和社會中的種族主義、暴力和仇恨。」在比賽中，因為雲尼斯奧斯的指控而中止了約10分鐘。皇馬隊友的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）在賽後就公開維護隊友，並稱有「多次」聽到比列斯安甸尼侮辱雲尼斯奧斯，不過賓菲加主帥的摩連奴（Jose Mourinho）在賽後就反指，為何總是在雲尼斯奧斯身上才出現這種狀況。

雲尼斯奧斯在賽後於社交平台表示不理解為何在慶祝後被罰黃牌：「我因為慶祝而領黃牌。至今我仍然不明白。另一方面，這只是一個執行不力、毫無意義的規則。」賓菲加在賽後維護比列斯安甸尼，並指是「誹謗」的受害者，而他們亦歡迎UEFA作出調查，並完全人球員的說法。國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）亦在周三「加把口」，稱對有關種族歧視行為「感到震驚和傷感」，並讚揚球證中止比賽10分鐘的做法。