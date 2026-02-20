米蘭冬奧｜劉美賢後上力壓日本熱門奪標　今屆2面金牌

美籍華人花樣滑冰選手的劉美賢，在米蘭冬奧的女子個人花樣滑冰項目，力壓熱門的日本選手坂本花織贏得金牌，坂本與另一位日本代表的中井亞美就分獲銀牌及銅牌。

3次贏得世錦賽冠軍的坂本花織，今屆將是她最後一次的奧運會。然而這位25歲的日本選手，過去未贏過冬奧會的金牌。在今次最後一個奧運會中，她在短節目取得77.23分，而日本隊隊友中井亞美就以78.71分在短節目領先。劉美賢就排第3，之後是另一位日本選手千葉百音。不過在自由滑方面，先出場的劉美賢以150.20分，總成績226.79分升上第1，而之後的坂本雖然在表現方面都較另外2位優秀，但是技術分的不足，令她僅得147.67分，總成績224.90分。至於最後上場的中井亞美在自由滑以143.88分的成績只排第4，令劉美賢成功反壓過2名日本選手，首次贏得個人金牌，也是美國24年來首次贏得女子花滑的個人金牌。