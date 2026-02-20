NBA｜活塞輕取紐約人續領先　馬刺贏太陽7連勝

取代奧克拉荷馬城雷霆，常規賽領先的底特律活塞作客東岸第3的紐約人，在根寧咸（Cade Cunningham）個人交出42分及13次助攻下，以126:111擊敗紐約人，在聯盟繼續領先。至於聖安東尼奧馬刺就繼續連勝走勢，主場以121:94擊敗鳳凰城太陽，取得7連勝。

今季活塞之前2勝紐約人，不過作客去到麥迪遜花園，開戴初段還是被紐約人領先過最多7分，但是隨着根寧咸的3分為活塞反超之後，活塞以一波21:8攻勢反先，之後比賽一直就由活塞領先。紐約人雖然有謝倫般臣（Jalen Brunson）貢獻30分以及唐斯（Karl-Anthony Towns）的21分與11個籃板，但還是未能為紐約人追回分差，最終活塞贏126:111。根寧咸今場個人獨取42分，還有11次的助攻。活塞目前以41勝13負在常規賽領先，而紐約人以35勝21負排東岸第3。