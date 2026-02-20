熱門搜尋:
體育
出版：2026-Feb-20 14:46
更新：2026-Feb-20 14:46

NBA｜活塞輕取紐約人續領先　馬刺贏太陽7連勝

AP26051128197136

活塞輕取紐約人。

取代奧克拉荷馬城雷霆，常規賽領先的底特律活塞作客東岸第3的紐約人，在根寧咸（Cade Cunningham）個人交出42分及13次助攻下，以126:111擊敗紐約人，在聯盟繼續領先。至於聖安東尼奧馬刺就繼續連勝走勢，主場以121:94擊敗鳳凰城太陽，取得7連勝。

今季活塞之前2勝紐約人，不過作客去到麥迪遜花園，開戴初段還是被紐約人領先過最多7分，但是隨着根寧咸的3分為活塞反超之後，活塞以一波21:8攻勢反先，之後比賽一直就由活塞領先。紐約人雖然有謝倫般臣（Jalen Brunson）貢獻30分以及唐斯（Karl-Anthony Towns）的21分與11個籃板，但還是未能為紐約人追回分差，最終活塞贏126:111。根寧咸今場個人獨取42分，還有11次的助攻。活塞目前以41勝13負在常規賽領先，而紐約人以35勝21負排東岸第3。

同日，西岸第2位的馬刺同樣主場贏波，在史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）獨取20分，而雲班耶馬（Victor Wembanyama）亦有17分的貢獻之下，馬刺主場121:94擊敗太陽，取得球隊連續第7場的勝仗。馬刺以39勝16負，在西岸繼續排第2，並與第1的雷霆相差2場。東岸第2的波士頓塞爾特人，就作客以121:110贏金州勇士，塞爾特人有佩查特（Payton Pritchard）攻入26分，謝倫布朗（Jaylen Brown）亦有23分貢獻。

其餘在周日（19日）的比賽，克里夫蘭騎士112:84贏布魯克林籃網，侯斯頓火箭作客105:101擊敗夏洛特黃蜂，阿特蘭大鷹隊作客117:107挫費城76人，華盛頓巫師112:105贏印第安納溜馬，多倫多速龍作客110:101擊敗芝加哥公牛，奧蘭多魔術主場131:94大勝已經15連敗的薩克拉門托帝王，洛杉磯快艇主場115:114險勝丹佛金塊。

