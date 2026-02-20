馬王「嘉應高昇」周日挑戰18連勝　有望突破馬壇塵封近21年連勝紀錄

香港馬壇塵封近21年的連勝紀錄，有望迎來歷史性突破。應屆香港馬王「嘉應高昇」將於2月22日（年初六）出戰一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1,400米），若能一戰功成，將創出歷史性的18連勝，打破目前在澳洲頤養天年的世紀初一代馬王「精英大師」所創下的17連勝香港紀錄。 練馬師大衛希斯形容「嘉應高昇」是難得的天賦與心志兼備之駒。他指嘉應高昇經常能在比賽中保持冷靜，每次出閘都非常專注，從不為自己增加壓力。他說很榮幸可以訓練牠，相信牠不單屬於世界頂級短途馬，更有資格被列為當今最優秀的賽駒之一。大衛希斯表示馬匹目前狀態理想，經過持續調整後更為成熟強壯，增程挑戰沙田1,400米草地賽紀錄。

在「嘉應高昇」的成就背後，是一支默默付出的馬房團隊。馬房助理陳光昊對「嘉應高昇」讚不絕口，形容牠為百年難得一遇的駿馬。「『嘉應高昇』很有靈性，性格乖巧溫馴，清潔梳洗都很配合。我在馬房工作30年，甚少見到有實力又乖巧的馬匹。」他又指，自澳洲凱旋歸來後，這位馬王偶爾也會像小朋友般撒嬌：「牠好像知道自己贏了比賽、受人愛戴，有時替牠卸下馬鞍，還會有點小脾氣。」陳光昊說「嘉應高昇」力爭18連勝，改寫香港賽馬歷史，整個馬房都為之自豪。他認為，「嘉應高昇」非系出名門，卻憑毅力與專注闖出一條屬於自己的路，正是香港人自強精神的最佳寫照。

兩匹馬王同樣有極強鬥心 希斯馬房駐從化策騎員張健威是唯一曾策騎「嘉應高昇」和「精英大師」的人員。他表示兩匹馬王性格同樣乖巧文靜，有極強的鬥心，步幅也同樣闊大。在操練時，牠們都非常服從指令，收操後往往給人輕鬆完成，遊刃有餘的感覺。 張健威表示，回想20多年前能策騎傳奇馬王「精英大師」已感榮幸，沒想到20年後竟有緣遇上另一匹頂尖賽駒：「一生人能遇上一匹傳奇馬王已屬難得，我有幸在職業生涯中先後策騎這兩匹世界級馬王，這實在是我一生的緣分與殊榮。」