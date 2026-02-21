賀歲盃2026｜香港隊半場領先遭迫和　12碼射贏FC首爾奪標

賀歲盃2026，由盧比度領軍的香港足球隊於香港大球場迎戰南韓韓職聯球隊FC首爾，港隊由祖連奴先開紀錄下，下半場被對手迫和。最終互射12碼贏5:4，贏得今年的賀歲盃。
香港隊派出龐焯熙把關，防線由慈英、杜度、甘智健、李毅凱組成，黃威、陳俊樂、余在言任中場，前線由洛迪古斯、祖連奴，艾華頓攻堅。FC首由文宣民擔任隊長，正選亦有外援安達臣奧利華拉及洛斯。FC首爾先取得正式埋門，8分鐘朴正秀把握香港隊解圍不遠在禁區頂抽射，欠角度被龐焯熙沒收。12分鐘奧利華拉窄位扭過香港隊守將，同樣被龐焯熙擋出。香港隊立即長傳反擊，但艾華頓推甩腳下被FC首爾後衛破壞。兩分鐘後艾華頓偷走奧利華拉腳下球起腳柱邊出界。
FC首爾還以顏色，憑反擊於禁區邊起腳被龐焯熙飛身救出。戰至21分鐘由受壓的港隊先開紀錄，慈英右路傳中到位，祖連奴頂向門將反方向成1:0。及後雙方於中場拉鋸較多，半場港隊領前1:0。
港隊半場換入費蘭度、余煒廉、胡晉銘、林樂勤、謝家榮及梁諾恆6名球員。而FC首爾就換入前賀芬咸左閘金珍洙等三名好手，至57分鐘見效，客軍由一個簡單組織撕破香港防線，基馬拉乖巧射成1:1。80分鐘後備上陣的米高推過半場冷箭未能造成威脅，而基馬拉半單刀亦高出，加上84分鐘FC首爾食詐糊，令比賽要以互射12碼分勝負。
當選最佳球員龐焯熙感謝獲得機會
雙方前4輪皆射入，至第5輪時FC首爾射中柱彈出，而林樂勤順利射入，令港隊以總比數6:5捧起今屆省港盃。捧盃儀式後Collar 、Ian陳卓賢及Anson Lo盧瀚霆先後在中圈表演，令羅淑佩局長樂在其中。
盧比度滿意港隊表現，贏波令球迷都享受農曆新年的快樂氣氛。當選全場最佳球員的龐焯熙感謝教練給予機會，亦了解一場波未代表一切，會繼續爭取好表現。他沒有理會外間壓力，壓力主要來自自己。