賀歲盃2026｜香港隊半場領先遭迫和　12碼射贏FC首爾奪標

賀歲盃2026，由盧比度領軍的香港足球隊於香港大球場迎戰南韓韓職聯球隊FC首爾，港隊由祖連奴先開紀錄下，下半場被對手迫和。最終互射12碼贏5:4，贏得今年的賀歲盃。

香港隊派出龐焯熙把關，防線由慈英、杜度、甘智健、李毅凱組成，黃威、陳俊樂、余在言任中場，前線由洛迪古斯、祖連奴，艾華頓攻堅。FC首由文宣民擔任隊長，正選亦有外援安達臣奧利華拉及洛斯。FC首爾先取得正式埋門，8分鐘朴正秀把握香港隊解圍不遠在禁區頂抽射，欠角度被龐焯熙沒收。12分鐘奧利華拉窄位扭過香港隊守將，同樣被龐焯熙擋出。香港隊立即長傳反擊，但艾華頓推甩腳下被FC首爾後衛破壞。兩分鐘後艾華頓偷走奧利華拉腳下球起腳柱邊出界。