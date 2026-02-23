英超｜抖夠專心前列爭位 紅魔新春嗒「糖」

下半季可專心在英超前列爭位的「紅魔」曼聯，周一深夜在本輪壓軸戰鬥新主場欠威力、防守露缺口的「拖肥」愛華頓，紅魔有力響新春頭炮。(球賽編號FB4138，2月24日04:00開賽) 英超前四可出戰來屆歐聯，目前形勢緊湊程度不比爭冠軍遜色。季內已不用再出戰任何盃賽的紅魔，上仗聯賽作客韋斯咸，驚險戰至96分鐘由後備箭頭班捷文施斯高(Benjamin Sesko)扳平1比1，結束聯賽4連勝強勢；但紅魔保住士氣，今季目標當然是力爭重返缺席兩屆的歐聯大舞台。 力爭重返歐聯

正當英超列強忙於在各項盃賽爭榮譽，紅魔距上次出賽已相隔已12天，除翼衛柏德列多古(Patrick Dorgu)及中堅馬菲斯迪歷特(Matthijs de Ligt)肯定缺陣，暫代主帥卡域克(Carrick)今場精兵任點。球隊計近10場聯賽作客只曾1敗，期間場場入波，由隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)進攻發辦，球隊得分點多；堂堂傳統名牌勁旅養兵只攻聯賽，今場面對另一中上游分子，贏面高唱。

右閘或成防線缺口 愛華頓今季搬入比舊葛迪遜公園長5米的新球場，續由前紅魔主帥莫耶斯(Moyes)領軍表現仍然硬淨，整體成績更勝近季，可惜新主場欠威力。拖肥計英超開季主場13戰僅得4勝入16球，對上6場主場聯賽更不勝只得3分，包括早前1比2反負般尼茅夫。主力右閘積克奧拜恩(Jake O’Brien)該場更因職業犯規領紅牌被逐，其位置今場由尼敦柏達臣(Nathan Patterson)頂上；要接受紅魔左路猛將馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)挑戰，或成主隊今場防線一大缺口。