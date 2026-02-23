意甲｜護級「大」戰 費倫鬥比薩

意甲周一晚上演護級戰，今季成績一落千丈的尾三費倫天拿，迎戰排名更低的比薩SC。「紫百合」費倫天拿近期漸復水準，為求盡快逃離護級區域，地頭出擊必狂攻對手；加上對手季內失球數字高，「大」盤可捧。(球賽編號FB4267；2月24日01:30開賽)
費倫天拿上半季成績強差人意，徘徊聯賽谷底，主因是無法改善防守不穩問題，25場聯賽失足39球，是意甲失波數字偏高一族；門將雖由西班牙前國腳迪基亞(De Gea)擔任，但由邦拉錫(Pongracic)及盧卡雲尼亞里(Luca Ranieri)扼守中路，失波問題持續未有太大改善。
可幸「紫百合」近戰攻力不俗，先於上輪意甲作客2比1擊敗黑馬分子科木，取得重要3分；繼而日前在歐協聯淘汰圈附加賽首回合，作客3比0大炒波蘭的積基朗尼亞，客場連勝可磨利刀，再返地頭出擊保命戰。
費倫天拿以攻為守
再者，摩斯堅恩(Moise Kean)及尼高路法基奧利(Nicolo Fagioli)兩位殺敗科木的前線功臣，未有在該場歐協聯出場，預計今場將聯同翼鋒馬萊梳羅文(Manor Solomon)及積克夏里遜(Jack Harrison)合力攻堅；球隊計近4戰主場不勝，但其中對上3場每場總入球最少3球，今場以攻為守，別無退路。
比薩SC上仗不敵到訪AC米蘭1比2，已盡所能，累計連續14場聯賽不勝；季內意甲作客12場共失26球，本輪前是聯賽客場失波最多一隊。前線方面，冬窗從波蘭球會加盟的史杜積高域(Stojkovic)夥拍隊內首席射手沙芬奴摩里路(Stefano Moreo)尚有一定入球能力；為免季後做升降機，今場同樣要搏鎚鬥攻，預料入球不會少。