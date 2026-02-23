意甲｜護級「大」戰 費倫鬥比薩

意甲周一晚上演護級戰，今季成績一落千丈的尾三費倫天拿，迎戰排名更低的比薩SC。「紫百合」費倫天拿近期漸復水準，為求盡快逃離護級區域，地頭出擊必狂攻對手；加上對手季內失球數字高，「大」盤可捧。(球賽編號FB4267；2月24日01:30開賽)

費倫天拿上半季成績強差人意，徘徊聯賽谷底，主因是無法改善防守不穩問題，25場聯賽失足39球，是意甲失波數字偏高一族；門將雖由西班牙前國腳迪基亞(De Gea)擔任，但由邦拉錫(Pongracic)及盧卡雲尼亞里(Luca Ranieri)扼守中路，失波問題持續未有太大改善。