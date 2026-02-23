英超｜阿仙奴打吡大勝熱刺　聯賽繼續領先5分

要爭取21年來首個聯賽冠軍，餘下11場聯賽成為阿仙奴的關鍵。上仗被狼隊補時追平，聯賽的優勢賽前已僅餘2分。不過主場出戰的熱刺今季亦再處於護級位置，並解僱法蘭克（Thomas Frank）來挽回劣勢。不過面對死敵阿仙奴，球隊在32分鐘失守，伊比爾治伊斯為兵工廠打開紀錄。2分鐘後從巴黎聖日耳門借用的高路梅安尼（Randal Kolo Muani）為熱刺追平，半場兩隊踢平1:1。不過換邊後兵工廠控制戰局，先是基奧基尼斯在下半場僅2分鐘就為阿仙奴再度領先。之後伊斯在61分鐘拉開比數，基奧基尼斯亦在補時梅開二度，為阿仙奴大勝4:1完場。阿仙奴聯賽以61分領先，曼城少打1場但落後5分。

今周英超聯的重頭大戰北倫敦打吡，榜首的阿仙奴作客在伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）與基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）各自梅開二度之下，以4:1大勝易帥的熱刺，新接手熱刺的杜陀（Igor Tudor）就對球隊表現不滿。至於贏波的兵工廠在聯賽餘下10場，領先次席曼城5分，不過曼城少打一場。

阿仙奴領隊的阿迪達（Mikel Arteta）在賽後表示：「這是非常出色的，我想需要從具體的情況來看，這是足球的美好一面。我們作客狼隊，然後在最後一刻失了2分。回看之下，我無法理解這是如何發生的。這感覺是世界末日，不過你還有另一次機會，這就是美麗之處。在另一個球場，對另一個對手，看到這對我們在聯賽以及所有支持者是有多重要。這是我們想要書寫的一頁，我們需要控制好它。」

熱刺杜陀不滿球隊表現

至於剛接手熱刺的杜陀表示：「我們需要更多時間來適應那種需要體能的時刻和狀態，讓我們變強和取回皮球。現在我們還沒有達到那種狀態。即使控球在腳，這支球隊也明顯缺乏信心。所以我想要和準備去做，不過就是這樣的對手，這是今日的現實。所以我非常傷感和非常憤怒，各種情緒交織在一起，但從某種意義上說，這也讓我們更清楚地認識到我們的目標是甚麼。這個球會的目標是甚麼？這支球隊的目標在哪裡呢？這個教練的目標還有球員和團隊的呢？需要更加認真。說真的，不僅是20個球員，而是要一起反省，大家反省亦嘗試改變，開始改變那習慣。」