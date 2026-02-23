熱門搜尋:
出版：2026-Feb-23 12:56
更新：2026-Feb-23 12:56

NBA｜雷霆終結騎士7連勝　獨行俠險勝溜馬連輸10場告終

AP26053701616153

雷霆主場121:113贏騎士。(美聯社)

雖然缺少了基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、謝倫威廉士（Jalen Williams）等球員，不過上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，仍在主場以21個3分球射死之前連贏7場的克里夫蘭騎士，贏121:113。至於達拉斯獨行俠終結球隊10連敗的頹勢，作客以134:130小勝印第安納溜馬。

傷兵困擾的雷霆，聯盟領先位置已讓給東岸的底特律活塞。不過今場主場面對勢勇的騎士，伊沙亞祖（Isaiah Joe）先取11分，為雷霆首節在帶開過23分下，以40:25領前。騎士在第2及3節力追，一度將比數追平甚至反超，但是雷霆第4節再拉開差距，以121:113擊敗騎士。雷霆今場3分命中率達51.2%，射入21球，伊沙亞祖個人貢獻22分，卡臣華萊士（Cason Wallace）今場亦有20分及10次助攻的成績，還有賀姆根（Chet Holmgren）17分、15個籃板及3次封阻的表現，令雷霆得以取勝。雷霆贏波後戰績是44勝14負，在西岸仍然領先。

AP26053741518326 AP26053741500174 AP26053701615972 AP26053721801448 AP26053701557640 AP26053694063349 AP26053670722356 AP26053660298433

奧克拉荷馬城雷霆克里夫蘭騎士精華

獨行俠對上一次贏波已是1月22日主場對金州勇士，之後球隊連輸10場，至周日（22日）作客溜馬已剛好一個月。這是球隊自1997至98年賽季以來，最長的連敗走勢。不過在作客印第安波利斯，在米杜頓（Khris Middleton）獨取25分，加上PJ華盛頓（P.J. Washington）的23分，球隊以134:130小勝溜馬，結束10連敗頹勢。勇士雖然有史堤芬居里（Stephen Curry）仍然缺陣，不過他們仍在主場以128:117贏丹佛金塊。

勒拜占士取得湖人第43000分仍輸波

勒邦占士（LeBron James）雖然取得他在洛杉磯湖人的第4.3萬分，他個人今場取得20分，加上當錫（Luka Doncic）的25分，但湖人作主場以89:111大敗給波士頓塞爾特人，在今個賽季，塞爾特人對湖人2戰全勝。其他比賽，阿特蘭大鷹隊115:104主場贏布魯克林籃網；多倫多速龍作客122:94大勝密爾沃基公鹿；夏洛特黃蜂129:112贏華盛頓巫師；費城76人作客135:108輕取明尼蘇達木狼；紐約人105:99贏芝加哥公牛；波特蘭拓荒者92:77作客擊敗鳳凰城太陽；奧蘭多魔術作客111:109險勝洛杉磯快艇。

印第安納溜馬對達拉斯獨行俠精華

金州勇士對丹佛金塊精華

洛杉磯湖人對波士頓塞爾特人精華

阿特蘭大鷹隊對布魯克林籃網精華

密爾沃基公鹿對多倫多速龍精華

華盛頓巫師對夏洛特黃蜂精華

明尼蘇達木狼對費城76人精華

芝加哥公牛對紐約人精華

鳳凰城太陽對波特蘭拓荒者精華

