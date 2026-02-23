NBA｜雷霆終結騎士7連勝　獨行俠險勝溜馬連輸10場告終

雖然缺少了基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、謝倫威廉士（Jalen Williams）等球員，不過上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，仍在主場以21個3分球射死之前連贏7場的克里夫蘭騎士，贏121:113。至於達拉斯獨行俠終結球隊10連敗的頹勢，作客以134:130小勝印第安納溜馬。

傷兵困擾的雷霆，聯盟領先位置已讓給東岸的底特律活塞。不過今場主場面對勢勇的騎士，伊沙亞祖（Isaiah Joe）先取11分，為雷霆首節在帶開過23分下，以40:25領前。騎士在第2及3節力追，一度將比數追平甚至反超，但是雷霆第4節再拉開差距，以121:113擊敗騎士。雷霆今場3分命中率達51.2%，射入21球，伊沙亞祖個人貢獻22分，卡臣華萊士（Cason Wallace）今場亦有20分及10次助攻的成績，還有賀姆根（Chet Holmgren）17分、15個籃板及3次封阻的表現，令雷霆得以取勝。雷霆贏波後戰績是44勝14負，在西岸仍然領先。