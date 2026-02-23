桌球｜趙心童奪球員錦標賽冠軍　成史上第4位連贏首5次排名賽決賽球手

在月初香港舉行的世界桌球大獎賽，贏得冠軍的中國球手趙心童，在去到英國出戰球員錦標賽，成功打入決賽，並且以局數10:7擊敗蘇格蘭的希堅斯（John Higgins）奪得冠軍。

趙心童在月初啟德體藝館贏得大獎賽冠軍，之後參與另一項排名賽的球員錦標。趙心童在四強淘汰艾倫（Mark Allen）後，決賽再遇希堅斯。在早前桌球三冠賽事的大師賽，希堅斯擊敗趙心童奪冠。在今次的決賽，希堅斯先取2局領先，不過之後被趙心童追回，第5局希堅斯以一桿83度再度領先後。趙心童再連贏2局，反先局數4:3，但希堅斯第8局再以單桿90度，以111:11追平局數。之後6局比賽雙方仍是互有勝負。第14局，趙心童贏72:14後，追平至7:7後，他之後連續2局取得單桿破百，分別以單桿104度及126度取下2局，將局數拉開至9:7。第17局比賽趙心童再打出一桿92度，以局數10:7反勝希堅斯。