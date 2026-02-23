美職聯｜美斯賽後通道追罵球證引爭議　賽會澄清並非進入球證更衣室

美職聯賽的揭幕戰在上周末展開，其中衞冕的國際邁亞密作客對FC洛杉磯，結果由孫興民帶領的洛杉磯以3:0大勝美斯（Lionel Messi）的邁亞密。美斯被拍到在賽後一度衝入前往球證更衣室的通道，引起美斯是否違規的爭議，最後美職聯賽會指調查後確認美斯沒有進入更衣室範圍。
周末（21日）晚的美職聯揭幕戰，就是FC洛杉磯對邁亞密。結果先由孫興民截得邁亞密來球後反擊先開紀錄，之後洛杉磯再入2球，以3:0擊敗邁亞密。根據賽後在球場通道流出的影片，美斯在賽後指罵球證，並一度走入一道玻璃門內，並要由蘇亞雷斯（Luis Suarez）拉住。
美斯追罵球證
球證指並非球證更衣室範圍
美職聯賽會表示，根據影片，美斯進入的範圍並非聯賽會限制的進入範圍，故此美職聯不會將事件提交紀律小組審議。ESPN方面亦向美國的職業球證組織進行了解，有關組織的通訊總監亦指，美斯所進入的地方，並非球證更衣室的範圍。
邁亞密的主帥馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）在賽後就表示，沒有見到美斯感到不悅，他在記者會說到：「不、不、不，我沒有看到任何事。事實上在比賽完結後，我立即回到更衣室。」邁亞密下一場聯賽會是在下星期日（3月1日）作客對奧蘭多城。