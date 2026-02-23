美職聯｜美斯賽後通道追罵球證引爭議　賽會澄清並非進入球證更衣室

美職聯賽的揭幕戰在上周末展開，其中衞冕的國際邁亞密作客對FC洛杉磯，結果由孫興民帶領的洛杉磯以3:0大勝美斯（Lionel Messi）的邁亞密。美斯被拍到在賽後一度衝入前往球證更衣室的通道，引起美斯是否違規的爭議，最後美職聯賽會指調查後確認美斯沒有進入更衣室範圍。

周末（21日）晚的美職聯揭幕戰，就是FC洛杉磯對邁亞密。結果先由孫興民截得邁亞密來球後反擊先開紀錄，之後洛杉磯再入2球，以3:0擊敗邁亞密。根據賽後在球場通道流出的影片，美斯在賽後指罵球證，並一度走入一道玻璃門內，並要由蘇亞雷斯（Luis Suarez）拉住。