英超｜曼聯施斯高再做救星　作客擊敗愛華頓

自艾摩廉（Ruben Amorim）離任以來，曼聯之前5場比賽贏4場和1場。作客面對由前主帥莫耶斯（David Moyes）帶領的愛華頓，紅魔全場控球與拖肥糖相當，不過紅魔的預期入球（xG）其實有1.27，比愛華頓的0.62。上仗紅魔憑施斯高的入球迫和韋斯咸，這位斯洛文尼亞長人今場再次後備上陣，不過在71分鐘，曼聯一次快反擊，馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）接應長傳，再推至禁區頂傳給後上的施斯高，射入全場唯一一球，令曼聯得以1:0擊敗愛華頓。

卡域克領軍6戰5勝

施斯高雖然今季已攻入8球，不過他在艾摩廉時代其實僅得2球，在卡域克領軍的6場卻取得3個入球，還有在費查（Darren Fletcher）暫代時的3球。而紅魔在卡域克領軍的6場，取得5勝1和，球隊聯賽以48分守在第4位，與第5的車路士有3分差距，球隊有希望重獲來季的歐聯參賽資格。

卡域克賽後被問及施斯高在融入球隊的過程：「他在成長作為一個球員。有時這是一大步，有時可能只是小步，他近期就明顯取得大進展。他在比賽中展示出強大的自信以及信念。」對於施斯高的入球，他就說：「這是出色的把握力，精彩的埋門。我喜歡他以這種充滿信心的方式。」另外門將的辛尼拉文斯（Senne Lammens）今場表現出色，也獲得好評，被問到拉文斯與卡域克年代的門將雲達沙（Edwin van der Sar）比較，卡域克表示：「我需要小心一點說。我不想比較他們，因為我覺得這對辛尼不公平，不過這裡有相似之處。你需要一個門將是可靠和值得信賴，而不是在製造混亂，你要他將混亂踢走，讓一切穩定，我認為辛尼就是這種。他有時很靜，亦很低調，不過他是很堅定的。對一些人來說，這是一個很重要的角色，關鍵在於能否適應環境。」