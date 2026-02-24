熱門搜尋:
體育
出版：2026-Feb-24 04:00
更新：2026-Feb-24 04:00

歐聯附加賽｜爭入16強 馬體會「大」戰布魯日

布魯日 史坦高域 馬德里體育會 馬克佩比爾

(左)史坦高域；(右)馬克佩比爾

歐聯附加賽次回合，周二晚打頭陣由馬德里體育會主場迎戰布魯日。兩軍上星期首回合打和3比3，對攻下踢法有前冇後，預計今場繼續以攻為守，再捧大盤。(球賽編號FB4403，2月25日01:45開賽)

　

馬德里體育會 盧卡文

盧卡文

馬體會剛在西甲主場以4比2大勝愛斯賓奴，鋒力強大的背後是該隊世界級門將奧比歷表現低迷；該隊各項賽事近3場共失10球，雙中堅馬克佩比爾與大衛漢斯高未算頂級，與奧比歷的防守鐵三角逐漸迷失，難予人信心。

鋒力仍有保證

當然，馬體會鋒力仍有保證，尤其在冬窗簽入了尼日利亞翼鋒盧卡文，此子在首回合又有入波，極速融入球隊的進攻體系，只是被批評回防意識不足。主力前鋒祖利安艾華利斯在首回合攻入1球，跟鋒線拍檔基沙文在剛戰西甲均被收作後備；其中艾華利斯僅以後備登場，預計二人今場復任正選搏殺。另一前鋒阿歷山大索洛夫同場西甲入靚波，主帥施蒙尼在鋒線選擇多，今場必下令主攻。

布魯日 泰索迪

泰索迪

防中停賽 勢以攻代守

布魯日在今屆歐聯戰績驚喜，並曾跟西甲班霸巴塞隆拿打和3比3，抗壓力強，進攻有板斧。前鋒泰索迪與謝索利斯上仗歐聯都有進帳，然而球隊主力防中安耶迪亞卻因累積黃牌夠數，今場停賽，令防線面前缺少了一道重要屏障。此外，老門神米洛列特略嫌名大於實，上月尾傷癒復出之後狀態一直反覆；今場惟有以攻代守，再博跟對手合演入球騷決勝負。

歐聯

