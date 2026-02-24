歐聯｜被指控冒犯皇家馬德里雲尼斯奧斯　賓菲加翼鋒遭停賽

就有關於皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），對賓菲加球員的比列斯安甸尼（Gianluca Prestianni）涉嫌種族歧視的指控，歐洲足協（UEFA）已要求對比列斯安甸尼在次回合停賽的處分。
首回合皇馬作客賓菲加，雲尼斯奧斯在入球後向主場球迷挑釁慶祝，之後引發雲尼斯奧斯指控被球員以「猴子」來侮辱，再一次自稱遭種族歧視，令比賽暫停10分鐘。事後皇馬前鋒的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）自稱聽到有關的言論。據ESPN指，比列斯安甸尼向UEFA承認有作出「反同性戀」用語，而非「種族歧視」。根據UEFA的紀律守則，有關種族歧視會被最多停賽10場的處分。
在UEFA的聲明表示，雖然道德及紀律調查小組仍在調查有關比賽的不當行為，不過小組已經決定要求比列斯安甸尼在次回合對皇馬的比賽需要停賽。原因是他初步已違反有關歧視的規定。而賓菲加亦證實，已獲UEFA的通知，根據有關的調查，將對比列斯安甸尼停賽1場。賓菲加在聲明表示：「球會對在調查仍在進行中，就被剝奪了球員上陣機會感到遺憾，並將對UEFA的決定提出上訴，儘管有關日程不太可能對歐聯加賽次回合產生任何實際影響。」