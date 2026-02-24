歐聯｜被指控冒犯皇家馬德里雲尼斯奧斯　賓菲加翼鋒遭停賽

就有關於皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），對賓菲加球員的比列斯安甸尼（Gianluca Prestianni）涉嫌種族歧視的指控，歐洲足協（UEFA）已要求對比列斯安甸尼在次回合停賽的處分。

首回合皇馬作客賓菲加，雲尼斯奧斯在入球後向主場球迷挑釁慶祝，之後引發雲尼斯奧斯指控被球員以「猴子」來侮辱，再一次自稱遭種族歧視，令比賽暫停10分鐘。事後皇馬前鋒的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）自稱聽到有關的言論。據ESPN指，比列斯安甸尼向UEFA承認有作出「反同性戀」用語，而非「種族歧視」。根據UEFA的紀律守則，有關種族歧視會被最多停賽10場的處分。