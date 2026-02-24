米蘭冬奧｜禾恩出院感謝醫療人員　指自己幾乎失去一條腿

美國滑雪代表的禾恩（Lindsey Vonn），在米蘭冬奧的高山滑雪項目出現意外重傷，她上星期返回美國後，周一（23日）在社交平台上發片感激醫療人員的協助，她表示自己「幾乎失去一條腿」，並指今次受傷是運動員生涯「最極端、痛楚和挑戰」。

禾恩在2月8日的比賽中，腿及膝蓋受重創，她表示自己的腿「碎成幾塊」，她指自己出現「腔室症候群」，肌肉內的壓力過高，影響血液流動，需要立即進行手術來紓緩。她表示：「Tom Hackett醫生救了我的腿，他讓我避免要截肢。他切開我的腿兩邊，讓它敞開着，可以說是讓它透透氣。他救了我。」