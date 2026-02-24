NBA｜馬刺勇挫東岸一哥活塞　帝王贏灰熊終結16連敗

聖安東尼奧馬刺爭上常規賽的領先席位，在作客底特律活塞，有雲班耶馬（Victor Wembanyama）交出21分、17個籃板及6次的封阻，以114:103擊敗原本在常規賽領先的活塞，並取得9連勝。追趕西岸領先的奧克拉荷馬城雷霆。至於薩克拉門托帝王作客終結16場連敗走勢，以123:114贏孟菲斯灰熊。

賽前與雷霆相差3.5場的戰縝，馬刺作客面對在常規賽取代了雷霆領先位置的活塞。開賽馬刺就打出14:2的比數領先，但是活塞之後反超，並以27:24領先進入第2節。不過活塞的領先優勢沒維持很久，在最多領先只有6分下，逐漸被馬刺追回比分，半場馬刺反先57:55。下半場馬刺將比數繼續拉開之下，終以114:103贏波。馬刺今場5個正選都有雙位數的得分，當中華斯素（Devin Vassell）個人攻入最多的28分，而雲班耶馬防守出色，全場6次成功封阻，籃底的統治力亦令他合共取得17個籃板，分別9個防守籃板及8個進攻籃板，而他亦有21分貢獻。馬刺贏波後，取得球隊今個賽季最長的9連勝，並且以41勝16負，收窄至與雷霆僅差2.5場，在西岸排第2，活塞輸波在常規賽的領先位置又落在雷霆身上。