體育
出版：2026-Feb-24 12:46
更新：2026-Feb-24 12:46

NBA｜馬刺勇挫東岸一哥活塞　帝王贏灰熊終結16連敗

AP26055128496578

雲班耶馬帶領馬刺作客擊敗常規賽領先的活塞。(美聯社)

聖安東尼奧馬刺爭上常規賽的領先席位，在作客底特律活塞，有雲班耶馬（Victor Wembanyama）交出21分、17個籃板及6次的封阻，以114:103擊敗原本在常規賽領先的活塞，並取得9連勝。追趕西岸領先的奧克拉荷馬城雷霆。至於薩克拉門托帝王作客終結16場連敗走勢，以123:114贏孟菲斯灰熊。

賽前與雷霆相差3.5場的戰縝，馬刺作客面對在常規賽取代了雷霆領先位置的活塞。開賽馬刺就打出14:2的比數領先，但是活塞之後反超，並以27:24領先進入第2節。不過活塞的領先優勢沒維持很久，在最多領先只有6分下，逐漸被馬刺追回比分，半場馬刺反先57:55。下半場馬刺將比數繼續拉開之下，終以114:103贏波。馬刺今場5個正選都有雙位數的得分，當中華斯素（Devin Vassell）個人攻入最多的28分，而雲班耶馬防守出色，全場6次成功封阻，籃底的統治力亦令他合共取得17個籃板，分別9個防守籃板及8個進攻籃板，而他亦有21分貢獻。馬刺贏波後，取得球隊今個賽季最長的9連勝，並且以41勝16負，收窄至與雷霆僅差2.5場，在西岸排第2，活塞輸波在常規賽的領先位置又落在雷霆身上。

AP26055132496889 AP26055146954429 AP26055122502214 AP26055120951783 AP26055057770933 AP26055118790892 AP26055050823473 AP26055054996307 AP26055050818992

底特律活塞對聖安東尼奧馬刺精華

同日就只有另外2場比賽，其中賽前連輸16場的帝王，作客田納西州的孟菲斯。在韋斯布克（Russsell Westbrook）的25分以及阿釗華（Precious Achiuwa）的22分與12個籃板，協助這支西岸墊底的隊伍，取得今個賽季第13場勝仗，也是結束球隊16場連敗的頹勢。不過帝王仍是目前聯盟戰績最差球隊。

火箭主場輕取爵士

而侯斯頓火箭成為唯一主場贏波球隊，他們以125:105擊敗猶他爵士。查巴利史密夫（Jabari Smith Jr.）為火箭取下31分。火箭以34勝21負在西岸排第4。

孟菲斯灰熊對薩克拉門托帝王精華

侯斯頓火箭對猶他爵士精華

