世界盃｜墨西哥暫未受幫派暴力影響　跨區附加賽將繼續舉行

墨西哥因為擊殺當地最具影響力的毒梟塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes），觸發在全國多地的暴力事件。據報道國際足協（FIFA）已提交內部文件評估對今夏世界盃以及下月當地舉行的世界盃跨區附加賽影響。而墨西哥計劃如期在周三（25日）與冰島友賽。

據ESPN的報道，雖然墨西哥取消4場在星期日舉行的當地聯賽，包括1場墨西哥超級聯賽及1場女子超級聯賽比賽，但來自墨西哥足協的內部消息，稱協足協仍希望星期三在克雷塔羅與冰島進行友賽，球隊亦在星期一已經在當地集訓。報道指，FIFA非常關注墨西哥的狀態，特別是塞萬堤斯被殺的哈利斯科州，FIFA亦要求墨西哥提交報告，說明目前的保安狀況以及對國內的影響。