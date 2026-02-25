歐聯｜加拉塔沙雷 受讓趁「祖」捧

「班馬兵團」祖雲達斯上周歐聯淘汰圈附加賽首回合，作客竟大敗予土超班霸加拉塔沙雷，陷入出局邊緣；周三晚次回合回師主場，焗攻卻受主力球員傷停影響，今場寧捧受讓的土軍。(球賽編號：FB4407；2月26日04:00開賽)
加拉塔沙雷首回合主場擺下擂台，半場落後1比2，下半場中段藉祖記後衛祖安卡巴爾(Juan Cabal)領紅牌被逐，主導形勢；並憑在冬窗加盟的荷蘭翼鋒路亞蘭治(Noa Lang)梅開二度，得以大勝5比2，可謂已一隻腳踏入16強。
這支「土超一哥」手執領先3球的絕大優勢作客意大利，今場不會急於跟對手搶攻；縱使加軍上周末土超作客以0比2不敵高耶，但該場其實收起不少精銳，首回合交出助攻的非洲天王域陀奧森漢(Victor Osimhen)，不在該場大軍名單，翼鋒巴列斯耶馬斯(Baris Yilmaz)、防中盧卡斯托拉拿(Lucas Torreira)及路亞蘭治僅下半場出場，敗不足據。
土耳其美斯疑受傷損攻力
祖雲達斯今場要贏最少3球才「有價講」，可惜他們近況奇差，所有賽事計5戰1和4負共失15球，包括上輪意甲主場竟以0比2不敵科木；更糟的是攻擊重心基蘭耶迪斯(Kenan Yildiz)該仗尾段疑似小腿受傷換走，今夜求主場大反擊卻缺少攻擊主將，形勢不妙。
再者，兩名後衛祖安卡巴爾及安迪亞甘比亞素(Andrea Cambiaso)今場停賽，祖記焗攻下防線漏洞或更多。事實上，「班馬兵團」近12次主場比賽，只有兩次最少攻入3球；球隊只能靠美國好手韋斯頓麥堅尼(Weston Mckennie)在前線作重心，今場要贏波挽回一點面子也有一定難度，寧博受讓的加拉塔沙雷。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊