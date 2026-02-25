歐聯｜加拉塔沙雷 受讓趁「祖」捧

「班馬兵團」祖雲達斯上周歐聯淘汰圈附加賽首回合，作客竟大敗予土超班霸加拉塔沙雷，陷入出局邊緣；周三晚次回合回師主場，焗攻卻受主力球員傷停影響，今場寧捧受讓的土軍。(球賽編號：FB4407；2月26日04:00開賽)

加拉塔沙雷首回合主場擺下擂台，半場落後1比2，下半場中段藉祖記後衛祖安卡巴爾(Juan Cabal)領紅牌被逐，主導形勢；並憑在冬窗加盟的荷蘭翼鋒路亞蘭治(Noa Lang)梅開二度，得以大勝5比2，可謂已一隻腳踏入16強。

這支「土超一哥」手執領先3球的絕大優勢作客意大利，今場不會急於跟對手搶攻；縱使加軍上周末土超作客以0比2不敵高耶，但該場其實收起不少精銳，首回合交出助攻的非洲天王域陀奧森漢(Victor Osimhen)，不在該場大軍名單，翼鋒巴列斯耶馬斯(Baris Yilmaz)、防中盧卡斯托拉拿(Lucas Torreira)及路亞蘭治僅下半場出場，敗不足據。