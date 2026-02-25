歐聯｜摩帥善泊大巴打防反 賓菲加「細」撼皇馬

歐聯附加賽次回合，周三晚焦點必落在皇家馬德里主場對賓菲加。首回合「銀河艦隊」贏1比0，但比賽期間爆出種族歧視風波，將各界注意力分散。不過，這對於經驗老到的「寸王」賓菲加主帥摩連奴(Mourinho)而言，就算今場停賽無緣在場邊督師，但肯定無阻其一貫「泊大巴」打防反爭勝的「摩」法，可先捧中位數[3.5]球「細」盤。(球賽編號FB4408，2月26日04:00開賽)
皇馬前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)首回合射入世界波，一箭定江山，但此子入球後走向賓菲加球迷面前跳舞慶祝，被指行為挑釁；之後賓菲加前鋒比列斯甸安尼(Prestianni)用球衣掩嘴向這位巴西前鋒說話，後者隨即向球證投訴被種族歧視辱罵，引發牽連大波，暫時被歐洲足協先停賽1場，今場無緣列陣。
摩連奴打心理戰
據報摩連奴近日已為旗下球員作心理輔導，期望球員能重新集中作戰；更一改以往慣例，今次會提早到皇馬主場班拿貝練習，以適應環境，「寸王」希望球員屆時不受主場球迷的強勁噓聲所影響。
事實上，賓菲加今場只要入1球贏波，便可以至少爭取到加時，以至互射12碼博入16強的機會。要知道「寸王」部署大賽的經驗是球壇頂級，今場絕不會冒險在客場搶攻，「泊大巴」重兵在防線，再打反擊才是致勝之道。
皇馬不須搶攻
皇馬近期雖有雲尼斯奧斯回勇，各項賽事連續4場入波；但另一射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)則受膝傷影響狀態，各項賽事連續兩場食白果。皇馬剛戰西甲竟以1比2不敵奧沙辛拿，在暫代主帥艾比路亞(Arbeloa)領導下，4連勝走勢告終，對爭聯賽錦標打擊不小；今場睇定來踢甚至和波晉級也不奇，入球未必多。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊