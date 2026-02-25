歐聯｜摩帥善泊大巴打防反 賓菲加「細」撼皇馬

歐聯附加賽次回合，周三晚焦點必落在皇家馬德里主場對賓菲加。首回合「銀河艦隊」贏1比0，但比賽期間爆出種族歧視風波，將各界注意力分散。不過，這對於經驗老到的「寸王」賓菲加主帥摩連奴(Mourinho)而言，就算今場停賽無緣在場邊督師，但肯定無阻其一貫「泊大巴」打防反爭勝的「摩」法，可先捧中位數[3.5]球「細」盤。(球賽編號FB4408，2月26日04:00開賽)

皇馬前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)首回合射入世界波，一箭定江山，但此子入球後走向賓菲加球迷面前跳舞慶祝，被指行為挑釁；之後賓菲加前鋒比列斯甸安尼(Prestianni)用球衣掩嘴向這位巴西前鋒說話，後者隨即向球證投訴被種族歧視辱罵，引發牽連大波，暫時被歐洲足協先停賽1場，今場無緣列陣。