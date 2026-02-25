熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 委內瑞拉 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Feb-25 10:19
更新：2026-Feb-25 11:00

世界盃｜Now TV及ViuTV奪香港獨家播映權 指定客戶享早鳥優惠

分享：
世界盃獎盃。(路透社)

世界盃獎盃。(路透社)

adblk4

今年世界盃決賽周6月起由美國、加拿大及墨西哥合辦，香港電訊（06823）及電訊盈科（00008）旗下Now TV及ViuTV宣布奪得香港獨家播映權，Now TV將透過收費平台直播全部104場賽事，並提供4K解像度直播選擇。ViuTV亦會免費播放精選賽事，包括揭幕戰及決賽。這是Now TV自2018年以來，連續三屆成為世界盃香港區獨家轉播機構。

今年世界盃將於6月12日（香港時間）在墨西哥城阿茲特克體育場揭幕，由主辦國墨西哥迎戰南非。而總決賽則會於7月20日（香港時間）上演。今屆賽事將採用全新賽制，共有48支球隊，分為12個小組角逐，並新增32強淘汰賽階段，合共上演破紀錄的104場賽事，較以往的64場大幅增加，成為史上規模最大的世界盃。賽事由加拿大、墨西哥及美國三國聯合主辦，橫跨 16 個城市舉行，為世界盃史上首次由三國合辦。\

adblk5
世界盃分組賽抽籤。(路透社) 世界盃A組賽程。(路透社) 世界盃B組賽程。(路透社) 世界盃C組賽程。(路透社) 世界盃D組賽程。(路透社) 世界盃E組賽程。(路透社) 世界盃F組賽程。(路透社) 世界盃G組賽程。(路透社) 世界盃H組賽程。(路透社) 世界盃I組賽程。(路透社) 世界盃J組賽程。(路透社) 世界盃K組賽程。(路透社) 世界盃淘汰賽賽程。(路透社)

早鳥優惠至4月24日

由即日起至4月24日，球迷可享有超值早鳥優惠。指定 Now TV、csl、1O1O、網上行、HKT 家居電話及 Club Sim 客戶可以優惠價380元訂購「FIFA 世界盃 2026 賽事通行證」，收看全部104場賽事（建議零售價為980元）。賽事通行證費用並不包括任何安裝費用、高清/4K 接駁費用或Now TV機頂盒租賃費用。

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務