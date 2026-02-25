今年世界盃決賽周6月起由美國、加拿大及墨西哥合辦，香港電訊（06823）及電訊盈科（00008）旗下Now TV及ViuTV宣布奪得香港獨家播映權，Now TV將透過收費平台直播全部104場賽事，並提供4K解像度直播選擇。ViuTV亦會免費播放精選賽事，包括揭幕戰及決賽。這是Now TV自2018年以來，連續三屆成為世界盃香港區獨家轉播機構。

今年世界盃將於6月12日（香港時間）在墨西哥城阿茲特克體育場揭幕，由主辦國墨西哥迎戰南非。而總決賽則會於7月20日（香港時間）上演。今屆賽事將採用全新賽制，共有48支球隊，分為12個小組角逐，並新增32強淘汰賽階段，合共上演破紀錄的104場賽事，較以往的64場大幅增加，成為史上規模最大的世界盃。賽事由加拿大、墨西哥及美國三國聯合主辦，橫跨 16 個城市舉行，為世界盃史上首次由三國合辦。\