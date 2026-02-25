歐聯｜挪威波杜基林特歷史性淘汰國際米蘭　馬德里體育會次回合大勝

位於北極圈內的球會波杜基林特，在歐聯附加賽的次回合作客以2:1擊敗意甲榜首的國際米蘭，兩回合贏5:2，首次打入歐聯正賽就晉身16強。而西甲的馬德里體育會，主場以4:1擊敗比利時的布魯日，兩回合贏7:4晉級。

首回合在主場贏3:1，次回合作客聖西路才是關鍵。這支位於北極圈內70哩的挪威新晉勁旅，面對上屆亞軍的國米上半場力保不失。只要在餘下45分鐘守住上回合的2球優勢就可以晉級，球隊58分鐘由贊斯侯格（Jens Hauge）射入領先，伊維贊（Hakon Evjen）在72分鐘為客隊再下一城之後，國際米蘭此時要追4球才有晉級機會，他們雖然由巴斯東尼（Alessandro Bastoni）4分鐘後追回一球，但國際米蘭次回合仍輸1:2，兩回合以2:5不敵對手被淘汰。