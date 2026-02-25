熱門搜尋:
出版：2026-Feb-25 11:16
更新：2026-Feb-25 11:16

歐聯｜挪威波杜基林特歷史性淘汰國際米蘭　馬德里體育會次回合大勝

2026 02 24T213635Z 102904291 UP1EM2O1O0YWZ RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS INT BOD

挪威的波杜基林特次回合再贏國際米蘭晉級16強。(路透社)

位於北極圈內的球會波杜基林特，在歐聯附加賽的次回合作客以2:1擊敗意甲榜首的國際米蘭，兩回合贏5:2，首次打入歐聯正賽就晉身16強。而西甲的馬德里體育會，主場以4:1擊敗比利時的布魯日，兩回合贏7:4晉級。

首回合在主場贏3:1，次回合作客聖西路才是關鍵。這支位於北極圈內70哩的挪威新晉勁旅，面對上屆亞軍的國米上半場力保不失。只要在餘下45分鐘守住上回合的2球優勢就可以晉級，球隊58分鐘由贊斯侯格（Jens Hauge）射入領先，伊維贊（Hakon Evjen）在72分鐘為客隊再下一城之後，國際米蘭此時要追4球才有晉級機會，他們雖然由巴斯東尼（Alessandro Bastoni）4分鐘後追回一球，但國際米蘭次回合仍輸1:2，兩回合以2:5不敵對手被淘汰。

2026 02 24T213748Z 85160061 UP1EM2O1O2ZX4 RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS INT BOD 2026 02 24T214340Z 2129972560 UP1EM2O1OCRX7 RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS INT BOD 2026 02 24T203124Z 1743399392 UP1EM2O1L0AUZ RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS INT BOD 2026 02 24T204841Z 743602044 UP1EM2O1LT3VK RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS INT BOD 2026 02 24T203431Z 810339627 UP1EM2O1L5IV4 RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS INT BOD 2026 02 24T204053Z 1297894949 UP1EM2O1LG3VE RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS INT BOD 2026 02 24T201652Z 1698808522 UP1EM2O1KC3UP RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS INT BOD 2026 02 24T215658Z 1620842888 UP1EM2O1OYXXR RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS INT BOD

國際米蘭對波杜基林特精華

挪威38年首支歐聯淘汰賽晉級球會

波杜基林特創會109年來，首次打入歐聯的16強，主帥的基諾辛（Kjetil Knutsen）賽後表示：「這是波杜的歷史時刻，我認為也是挪威足球的。球隊打開紀錄的功臣，曾加盟AC米蘭2年的侯格就指：「這聽起來不像現實，但我們就在那裡。是賽事最後留下來的隊伍之一。之後的兩場比賽將會真的很令人興奮。」波杜基林特已創下多個紀錄，球隊是1988年的利尼史特朗之後，首支挪威球隊在歐聯淘汰賽晉級。同時也是1971至72年賽季的阿積士之後，第一支非五大聯賽球隊在歐聯連贏4場的比賽。累計攻入6球的侯格，也是首位單一賽季為挪威球會在歐聯取得最多入球的挪威人。

同日另外3場的次回合，西甲的馬體會首回合與布魯日踢平3:3，次回合球隊就以4:1擊敗對手，兩回合贏7:4晉級。英超的紐卡素，在首回合大勝6:1之後，次回合主場以3:2擊敗阿塞拜疆的卡拉巴克，兩回合贏9:3。至於德甲的利華古遜雖然與希臘的奧林比亞高斯踢平0:0，不過因為首回合贏2:0，兩回合以2:0晉身16強。

馬德里體育會對布魯日精華

紐卡素對卡拉巴克精華

利華古遜對奧林比亞高斯精華

