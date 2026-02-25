世界盃｜美國主辦城市警告國會　資金不足將影響比賽保安

距離世界盃決賽周只餘100多日，賽事的保安問題成為了新的焦點。除了墨西哥的黑幫衝突之外，還有美國國內的安全問題。多個主辦城市的官員在周二（24日）出席國會上作出警告，如果聯邦撥款的不足，將影響決賽周期間的保安水平。

美國的主辦城市人員作為聯邦的證人，與眾議院國土安全委員會成員指出，有急切需要解凍聯邦緊急事務管理署（FEMA）撥給主辦城市用於保安要求的資金。他們解釋，地方機構在製定涉及交通、酒店、球迷活動、訓練場地以及球場本身的保安細節時，未能與各地的機構及聯邦政府進行充分協調。他們指，無人機威脅、人口販運、美國移民及海關執法局（ICE）特工出現在比賽現場以及墨西哥近期發生的黑幫暴力事件，都加劇有關的擔憂。聯邦政府原本已撥出6.25億美元的預算，給11個主辦城市用作「加強安全和應對準備」，以及撥出2.5億美元用作「加強探測、識別、追踪或減輕無人機威脅」，但是FEMA指因為政府未能獲得有關撥款，令保安規劃嚴重受影響。