世界盃｜美國主辦城市警告國會　資金不足將影響比賽保安

距離世界盃決賽周只餘100多日，賽事的保安問題成為了新的焦點。除了墨西哥的黑幫衝突之外，還有美國國內的安全問題。多個主辦城市的官員在周二（24日）出席國會上作出警告，如果聯邦撥款的不足，將影響決賽周期間的保安水平。
美國的主辦城市人員作為聯邦的證人，與眾議院國土安全委員會成員指出，有急切需要解凍聯邦緊急事務管理署（FEMA）撥給主辦城市用於保安要求的資金。他們解釋，地方機構在製定涉及交通、酒店、球迷活動、訓練場地以及球場本身的保安細節時，未能與各地的機構及聯邦政府進行充分協調。他們指，無人機威脅、人口販運、美國移民及海關執法局（ICE）特工出現在比賽現場以及墨西哥近期發生的黑幫暴力事件，都加劇有關的擔憂。聯邦政府原本已撥出6.25億美元的預算，給11個主辦城市用作「加強安全和應對準備」，以及撥出2.5億美元用作「加強探測、識別、追踪或減輕無人機威脅」，但是FEMA指因為政府未能獲得有關撥款，令保安規劃嚴重受影響。
邁亞密的籌委會就表示，3月底將是賽事及相關活動的所有計劃最後期限，如果邁亞密未能收到申請的7,000萬美元資金，最先被取消的會是球迷的嘉年華音樂會：「距離世界盃開幕還有107日，更重要的是，距離球迷嘉年華的籌備工作開始還有70多日。必須盡快作出決定。」他指：「如果收不到這筆資金，我們的計劃和協調工作可能會遭遇災難性的後果。」肯薩斯城的副警察局長悖指出，有關的資金對該市增聘警員相當重要，因為他們目前沒有足夠的警力去應對所有保安威脅。當地將舉行6場的決賽周賽事，而且4支球隊以當地作為訓練基地。
墨西哥主帥稱友賽冰島狀況安全
至於墨西哥方面，他們仍會在周三（25日）與冰島在克雷塔羅進行國際友誼賽，國家隊主帥的阿古尼（Javier Aguirre）就表示，墨西哥足協承諾會讓出席球場的人安全。阿古尼表示：「對目前情況我們相當敏感，墨西哥足協的人向我保證所有人的安全。」他續說：「我們在這裡，我們非常冷靜，放鬆及訓練，我們在討論運動。這是我作為足球教練可以向球迷發放的訊息。」墨西哥早前擊殺當地的毒梟，引發幫派的暴力抗爭。比賽的門票已經售罄，預計有超過3萬球迷入場。