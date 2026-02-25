NBA｜湖人主場遭魔術反殺　雷霆贏速龍3連勝

洛杉磯湖人主場失利，球隊在最後時刻被反超，以109:110不敵奧蘭多魔術。至於在常規賽取回領先優勢的奧克拉荷馬城雷霆，就作客以116:107擊敗多倫多速龍，取得3連勝。

列維斯（Austin Reaves）、當錫（Luka Doncic）與勒邦占士（LeBron James）3個主力復出，湖人面對東岸的魔術，首節就曾經拉開過10分，不過魔術之後逐步收窄分差。進入最後1節湖人領先1分。兩隊最後一節6次打成平手，11次互換領先，湖人在最後44秒二罰中一之下，仍領先107:105，不過魔術的巴尼（Desmond Bane）之後以一個3分為魔術反超，八村壘最後30秒的3分射失，但當錫搶到籃板再交占士入樽，最後26.3秒，湖人又再領先。但是雲杜爾卡達（Wendell Carter Jr）上籃，再最後6.7秒令魔術魰一次領先，之後占士的3分射手，湖人輸109:110。