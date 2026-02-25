NBA｜湖人主場遭魔術反殺　雷霆贏速龍3連勝

洛杉磯湖人主場失利，球隊在最後時刻被反超，以109:110不敵奧蘭多魔術。至於在常規賽取回領先優勢的奧克拉荷馬城雷霆，就作客以116:107擊敗多倫多速龍，取得3連勝。
列維斯（Austin Reaves）、當錫（Luka Doncic）與勒邦占士（LeBron James）3個主力復出，湖人面對東岸的魔術，首節就曾經拉開過10分，不過魔術之後逐步收窄分差。進入最後1節湖人領先1分。兩隊最後一節6次打成平手，11次互換領先，湖人在最後44秒二罰中一之下，仍領先107:105，不過魔術的巴尼（Desmond Bane）之後以一個3分為魔術反超，八村壘最後30秒的3分射失，但當錫搶到籃板再交占士入樽，最後26.3秒，湖人又再領先。但是雲杜爾卡達（Wendell Carter Jr）上籃，再最後6.7秒令魔術魰一次領先，之後占士的3分射手，湖人輸109:110。
洛杉磯湖人對奧蘭多魔術精華
魔術的賓捷羅（Paolo Banchero）今場為球隊取得36分，卡達及巴尼亦有20及22分。湖人當錫今場手風欠順，全場24次起手中8，但個人交出22分仍是湖人得分最多，他還有15次助攻和9個籃板，占士今場與列維斯同得21分。湖人輸波後以34勝23負在西岸排第6，而魔術就在東岸排名第7。
鷹隊古明加取27分勇挫巫師
常規賽領先的雷霆作客多倫多，有卡臣華萊士（Cason Wallace）取得個人生涯最高的27分，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）仍缺陣下，以116:107贏速龍。雷霆目前戰績是45勝14負。從金州勇士交易到阿特蘭大鷹隊的古明加（Jonathan Kuminga）取得今個賽季最高的27分，協助鷹隊以119:98擊敗華盛頓巫師。達拉斯獨行俠與布魯克林籃網同樣受暴風雪影響，賽前才抵達紐約。不過獨行俠就以123:114擊敗籃網。其餘比賽，費城76人作客135:114輕取印第安納溜馬；克里夫蘭騎士109:94贏紐約人；夏洛特黃蜂131:99作客大勝芝加哥公牛；密爾沃基公鹿128:117挫邁亞密熱火；新奧爾良鵜鶘113:109主場贏金州勇士；波士頓塞爾特人作客97:81贏鳳凰城太陽，明尼蘇達木狼124:121險勝波特蘭拓荒者。