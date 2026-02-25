美斯後悔年少冇學好英文：有時覺得自己好無知

阿根廷球王美斯（Lionel Messi），最後侮的事情原來是自己沒有學好英文。這位贏盡球壇榮耀的球星在接受一個網台訪問時，談及自己少年在阿根廷的最後一年，因為知道自己要離開去歐洲發展，故沒有把握好學習機會，包括學習英語，令他現時與一些名人一起時錯過溝通的機會，令他覺得自己很無知。
美斯在接受阿根廷國家隊前隊友的網台訪問，他談及自己的少年時代。他表示：「在我最後一年在阿根廷，因為我知道我將會離開了，所以我甚麼都沒做。我告訴我的孩子，有很多事令我很後侮，沒有接受好教育，去讀書，裝備好自已。」美斯只讀到高中，之後就展開自己的職業生涯，從紐維爾舊生到巴塞隆拿。
由於需要全球的宣傳活動，國際邁亞密的隊友，有時要說英語、法語，甚至是中文，然而美斯的溝通語言，就只有西班牙語。他說：「我告訴孩子，今日他們有這機會，不要浪費。我有機會在孩童時代學好英語，但我沒有做到。我當時真是個蠢才。現在我與一些出色的名人一起時，有時我覺得自己像個無知的人。」
🔴 | Messi se arrepiente de no haber aprendido inglés:— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 24, 2026
«He tenido tiempo y no lo hice. Me encontré con personalidades increíbles y me sentí un poco ignorante». pic.twitter.com/B9cRputrDm