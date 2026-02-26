歐霸｜森林主場鬥「大」不費力

英超代表諾定咸森林周四於歐霸盃淘汰圈附加賽次回合，再戰土耳其球隊費倫巴治。有別於在英超要掙扎求存，森林今屆歐洲賽主場順勢，就算首回合領先3球；面對陣前鬧中堅荒的「土超二哥」費倫巴治，照攻不手軟，可捧入球中位數[2.5]球「大」盤。(球賽編號：FB4491；2月27日04:00開賽)
森林上輪英超迎戰利物浦，頻頻失機下，戰至補時失守輸0比1，聯賽4戰不勝仍排尾四。相反，出戰歐霸每能放膽進攻順風順水，上周中首回合作客費倫巴治大勝3比0；當中箭頭伊戈捷西斯(Igor Jesus)及攻中基比斯韋特(Gibbs White)的互動甚為搶鏡，各自貢獻入波及為對方交出助攻，今場配合翼鋒赫臣奧杜爾(Hudson Odoi)，攻力有保證。
英超球員質素高
森林今屆歐霸盃主場戰績更為突出，計近3場全勝入9球0失球，最近一仗主場4比0大破費倫斯華路士；季中加入門將史堤芬奧迪加(Ortega)，取代受傷的素斯(Sels)，前者首回合成功零封費倫巴治，可見這支英超護級分子，於歐洲賽場卻有不俗的競爭力。
費倫巴治歐霸大敗後，返土超在補時階段失波，最終主場被下游分子逼和1比1，目前在聯賽榜仍落後「一哥」加拉塔沙雷2分。球隊今場為翻盤已無退路，但中堅奧奧斯達禾迪(Oosterwolde)及中場費特洛迪古斯(Fred Rodrigues)停賽；另一著名中路守將史堅尼亞(Skriniar)首回合時傷出，頂上的蘇恩古(Soyuncu)卻在日前聯賽傷出。
客軍陷中堅荒作客英格蘭，惟有以攻代守；其中聯賽首席射手馬高阿辛斯奧(Marco Asensio)、歐霸各入4球的塔利斯卡(Talisca)及艾度路高奴(Akturkoglu)，今場將悉數披甲，決心放開懷抱鬥攻，起碼要贏波爭返一口氣，今場入球不會少。
