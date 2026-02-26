歐霸｜森林主場鬥「大」不費力

英超代表諾定咸森林周四於歐霸盃淘汰圈附加賽次回合，再戰土耳其球隊費倫巴治。有別於在英超要掙扎求存，森林今屆歐洲賽主場順勢，就算首回合領先3球；面對陣前鬧中堅荒的「土超二哥」費倫巴治，照攻不手軟，可捧入球中位數[2.5]球「大」盤。(球賽編號：FB4491；2月27日04:00開賽)

森林上輪英超迎戰利物浦，頻頻失機下，戰至補時失守輸0比1，聯賽4戰不勝仍排尾四。相反，出戰歐霸每能放膽進攻順風順水，上周中首回合作客費倫巴治大勝3比0；當中箭頭伊戈捷西斯(Igor Jesus)及攻中基比斯韋特(Gibbs White)的互動甚為搶鏡，各自貢獻入波及為對方交出助攻，今場配合翼鋒赫臣奧杜爾(Hudson Odoi)，攻力有保證。