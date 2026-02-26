歐協聯｜淘汰圈附加賽 水晶宮開「細」有基

就算英超球隊在歐協聯應如虎入羊群，但今屆代表水晶宮季內走勢明顯走低，內部士氣一般，主場攻力又不太可靠下；周四深夜遇上陷作客入球荒、只是掹車邊出線淘汰圈附加賽的波斯尼亞代表辛連斯基，今場取入球中位數[3.5/4]球「細」盤更值博。(球賽編號：FB4495；2月27日04:00開賽) 上周中作客波斯尼亞，參加球會史上首場歐戰淘汰賽的水晶宮，排強陣出擊，全場佔得優勢，上半場尾段並由新兵箭頭佐真拿臣(Jorgen Larsen)交出助攻予伊斯美拿沙亞(Ismaila Sarr)先開紀錄；可惜客隊下半場無以為繼，被賽後獲選全場最佳的對手翼鋒阿巴莫域(Abramovic)扳平，首回合1比1未分高下。

水晶宮去仗苦戰耗體能 水晶宮今季成績走樣，除了攻守主將皆已被大會挖角，主要是教出彩虹的主帥加士拿(Glasner)早已公開表示季後離隊，球隊前景不明，士氣大受打擊；上仗聯賽苦戰多踢1人下，戰至完場前才由冬窗新兵古斯辛特(Guessand)入波，主場1比0打敗包尾狼隊，大大減輕護級壓力，亦只是該隊近10場主場比賽的首勝。 這支倫敦球會在歐協聯大聯賽以第10位轉戰淘汰圈附加賽，在聯賽系列主場3戰勝和負各1，曾在地頭0比1不敵塞浦路斯球隊AEK拉亞拿卡，毫無超班之感。水晶宮就算後顧周日作客曼聯的英超大戰，今場贏面仍高，但主場鋒力實在平庸，近6場主場只有1次攻入超過1球；今場遇對手囤重兵防守，未必輕鬆過關。