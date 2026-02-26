歐聯｜皇家馬德里雙殺賓菲加　意大利僅剩阿特蘭大

歐聯附加賽的次回合，西甲的皇家馬德里主場再贏賓菲加2:1，兩回合以3:1淘汰對手。至於意甲聯賽僅餘一支阿特蘭大打入16強，阿特蘭大主場以4:1擊敗多蒙特，兩回合贏4:3反勝。至於祖雲達斯雖然克服落後3球劣勢，主場迫和加拉塔沙雷，但加時無以為繼，被對方連入兩球淘汰。
首回合憑雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的入球領先的皇馬，而也因為這位前鋒的入球慶祝引發種族歧視爭議。在賓菲加的比列斯安甸尼（Gianluca Prestianni）被罰停賽下，客隊還是在14分鐘由拉法施華（Rafa Silva）打開紀錄。但是皇馬僅2分鐘後就由曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）追平。之後皇馬有艾達古拿（Arda Guler）的入球被判「詐糊」，半場雙方各一言和。只需要1球追平的賓菲加，下半場無法再添比數，反而在80分鐘，備受爭議的雲尼斯奧斯為皇馬再入一球，令皇家馬德里以2:1擊敗賓菲加，兩回合以3:1比數晉級。皇馬16強對手會是曼城或是另一支葡萄牙球隊士砵亭。
皇家馬德里對賓菲加精華
至於意甲幾乎陷入沒有球隊晉身歐聯16強的境地，隨着拿玻里在聯賽階段被淘汰，餘下3支意甲隊伍國際米蘭、阿特蘭大及祖雲違斯都要在附加賽爭取出線，當中國際米蘭已經被波杜基林特擊敗，阿特蘭大首回合以0:2落後多蒙特，球隊次回合在主場爭氣，上半場有施卡馬卡（Gianluca Scamacca）及沙柏哥斯達（Davide Zappacosta）建功，半場領先2:0，在總比數追平。換邊後柏沙歷（Mario Pasalic）57分鐘為阿特蘭大再下一城，在總比數領先。雖然多蒙特在75分鐘由卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）追回一球，但補時7分鐘，多蒙特的賓斯拜尼（Ramy Bensebaini）後腳解圍踢中卡斯托域（Nikola Krstovic）的臉，球證在視像助理裁判（VAR）提示下，判罰12碼。同時將兩隊各一後備球員驅逐，而實斯拜尼亦領今場第2面黃牌離場，阿特蘭大12碼由拿沙沙馬迪錫（Lazar Samardzic）射入，令阿特蘭大贏4:1，兩回合以4:3反勝多蒙特晉級。
祖雲達斯加時不敵加拉塔沙雷
祖雲達斯方面，首回合落後2:5，次回合主場雖然由文路爾盧卡迪利（Manuel Locatelli）的12碼先開紀錄，但換邊僅3分鐘就有萊特基利（Lloyd Kelly）被逐，在少打一個下老婦人有費達歷高加迪（Federico Gatti）及韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）的入球，在法定90分鐘，以5:5追平加拉塔沙雷。不過加時的比賽，加拉塔沙雷有域陀奧森漢（Victor Osimhen）及巴列斯耶馬斯（Baris Yilmaz）建功，最終加拉塔沙雷兩回合以7:5淘汰祖雲達斯。另外一場附加賽，巴黎聖日耳門與摩納哥賽和2:2，兩回合PSG以5:4晉級。