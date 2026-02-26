歐聯｜皇家馬德里雙殺賓菲加　意大利僅剩阿特蘭大

歐聯附加賽的次回合，西甲的皇家馬德里主場再贏賓菲加2:1，兩回合以3:1淘汰對手。至於意甲聯賽僅餘一支阿特蘭大打入16強，阿特蘭大主場以4:1擊敗多蒙特，兩回合贏4:3反勝。至於祖雲達斯雖然克服落後3球劣勢，主場迫和加拉塔沙雷，但加時無以為繼，被對方連入兩球淘汰。

首回合憑雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的入球領先的皇馬，而也因為這位前鋒的入球慶祝引發種族歧視爭議。在賓菲加的比列斯安甸尼（Gianluca Prestianni）被罰停賽下，客隊還是在14分鐘由拉法施華（Rafa Silva）打開紀錄。但是皇馬僅2分鐘後就由曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）追平。之後皇馬有艾達古拿（Arda Guler）的入球被判「詐糊」，半場雙方各一言和。只需要1球追平的賓菲加，下半場無法再添比數，反而在80分鐘，備受爭議的雲尼斯奧斯為皇馬再入一球，令皇家馬德里以2:1擊敗賓菲加，兩回合以3:1比數晉級。皇馬16強對手會是曼城或是另一支葡萄牙球隊士砵亭。