NBA｜東西岸一哥大戰活塞贏雷霆　馬刺贏速龍10連勝

NBA東西岸領先球隊的對壘，底特律活塞在謝倫杜蘭（Jalen Duren）及根寧咸（Cade Cunningham）各自交出「雙雙」，以124:116擊敗奧克拉荷馬城雷霆。至於本周實力排行第一的聖安東尼奧馬刺，雖然雲班耶馬（Victor Wembanyama）表現失準，但仍以110:107贏多倫多速龍，取得10連勝。

東西岸兩支榜首球隊，在戰績上賽前同樣14負，雷霆因為多打3場領前，不過活塞贏波就可以取回常規賽領先位置。雷霆今場不只缺少基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），球隊今季前6個得分最多球員，包括賀姆根（Chet Holmgren）及謝倫威廉士（Jalen Williams）等都缺陣，就只餘下伊沙亞祖（Isaiah Joe），可是今場伊沙亞祖半場亦受傷換出。在首節還取得領先之下，雷霆第2節僅得18分，被活塞反超，最終活塞以124:116取勝。雷霆雖然有4人取得20分以上，包括積連威廉斯（Jaylin Williams）攻入最多的30分，不過雷霆今場的命中率偏低，只有40.6%，得分就集中在雙位數得分的5人。相反活塞的杜蘭個人攻入29分及15個籃板，根寧咸亦有29分及13次助攻。活塞贏波後，以43勝14負，在常規賽總成績暫時領先。