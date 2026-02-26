熱門搜尋:
體育
出版：2026-Feb-26 14:05
更新：2026-Feb-26 14:05

NBA｜東西岸一哥大戰活塞贏雷霆　馬刺贏速龍10連勝

AP26057129215754

活塞主場擊敗傷兵滿營的雷霆。(美聯社)

NBA東西岸領先球隊的對壘，底特律活塞在謝倫杜蘭（Jalen Duren）及根寧咸（Cade Cunningham）各自交出「雙雙」，以124:116擊敗奧克拉荷馬城雷霆。至於本周實力排行第一的聖安東尼奧馬刺，雖然雲班耶馬（Victor Wembanyama）表現失準，但仍以110:107贏多倫多速龍，取得10連勝。

東西岸兩支榜首球隊，在戰績上賽前同樣14負，雷霆因為多打3場領前，不過活塞贏波就可以取回常規賽領先位置。雷霆今場不只缺少基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），球隊今季前6個得分最多球員，包括賀姆根（Chet Holmgren）及謝倫威廉士（Jalen Williams）等都缺陣，就只餘下伊沙亞祖（Isaiah Joe），可是今場伊沙亞祖半場亦受傷換出。在首節還取得領先之下，雷霆第2節僅得18分，被活塞反超，最終活塞以124:116取勝。雷霆雖然有4人取得20分以上，包括積連威廉斯（Jaylin Williams）攻入最多的30分，不過雷霆今場的命中率偏低，只有40.6%，得分就集中在雙位數得分的5人。相反活塞的杜蘭個人攻入29分及15個籃板，根寧咸亦有29分及13次助攻。活塞贏波後，以43勝14負，在常規賽總成績暫時領先。

AP26057131528208 AP26057134711173 AP26057071674377 AP26057118854754 AP26057147047582 AP26057070950428 AP26057070281387 AP26057064748282

底特律活塞對奧克拉荷馬城雷霆精華

至於馬刺方面，雲班耶馬今場手風不順，全場12投3中僅得12分，不過他還有8個籃板及5次的封阻。加上隊友的華斯素（Devin Vassell）取得21分，迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）亦有20分，協助馬刺以110:107小勝速龍。馬刺取得10連勝後，戰績改寫成42勝16負，在西岸排第2，落敗場數只比第1的雷霆多1場。

勇士作客輕取灰熊

同日的比賽，金州勇士作客以133:112擊敗孟菲斯灰熊；侯斯頓火箭就在主場128:97贏薩克拉門托帝王；密爾沃基公鹿以118:116，主場險勝克里夫蘭騎士；丹佛金塊主場103:94贏波士頓塞爾特人。

多倫多速龍對聖安東尼奧馬刺精華

孟菲斯灰熊對金州勇士精華

侯斯頓火箭對薩克拉門托帝王精華

密爾沃基公鹿對克里夫蘭騎士精華

丹佛金塊對波士頓塞爾特人精華

