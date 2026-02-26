世界盃｜墨西哥如期友賽冰島　國際足協會長有信心可以解決

受到國內黑幫暴力影響的墨西哥，在頂住安全風險之下，周三（25日）與冰島在克雷塔羅進行國際友誼賽，最終墨西哥更大勝4:0。而對於近期墨西哥的安全風險，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）指有信心不會影響6月的世界盃決賽周。

因應暴力衝突，在周日有多場墨西哥國內聯賽被取消，因此這場對冰島的友賽也引起安全憂慮。由於比賽並非在國際賽期舉行，墨西哥也僅徵召本地聯賽球員上陣，結果在李察列迪斯馬（Richard Ledezma）、艾曼度干沙利斯（Armando Gonzalez）的入球半場領先。換邊後，捷西斯加拿度（Jesus Gallardo）及白賴仁古迪利斯（Brian Gutierrez）的入球，以4:0擊敗冰島。