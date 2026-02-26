英冠錫周三優先收購團隊退出　前途未明

擁有158年歷史，英超創立時的球會之一的錫周三，目前處於破產保護狀態，原本有集團提出收購，不過最後還是退出。雖然球會稱收購行動不會因為其他財團退出而中止，但球隊能否獲得新投資者就仍然未明。

因為違反財務條例的錫周三，在周末的英冠聯賽，不敵同城宿敵錫菲聯提前降班，成為英格蘭足球最早降班紀錄。這支老牌球會原本獲得職業撲克選手James Bord聯同另外2名商人合組的財團，提出以4,780萬英鎊收購，並成為有關收購中優先的團隊。可是團隊在周三（25日）宣布退出：「對於這間偉大球會的所有長期飽受煎熬的球迷，我們懷着無比遺憾的心情宣布，我們決定放棄爭取收購球會的擁有權。因為球會長期以來的管理不善，投資嚴重不足，這意味我們之前提出的收購金額已不再合理。在過去2個月，我們已投入超過400萬英鎊用於球會的日常運營，在經過慎重考慮，我們決定無法繼續這樣做。我們知道，對於許多曾希望球會擁有權的爭奪可能盡早結束的球迷來說，這是一個令人無比失望的消息，對此我們深表歉意。我們知道，接下來的球季以及下個球季都將充滿挑戰，但我們相信，你們終將重現昔日輝煌，屆時，我們將為你們的成功歡呼喝彩。」