德甲｜國家打吡 多蒙特「大」戰拜仁

蜜蜂兵團上輪德甲驚濤駭浪下逼和RB萊比錫2比2，聯賽6連勝走勢終止，但季內聯賽唯一敗仗正是來自首循環作客1比2受挫拜仁；加上剛在周中歐聯大敗阿特蘭大，無緣16強，季內只餘德甲可爭，今場必傾全力一戰。

暫時以8分落後拜仁慕尼黑，排德甲次席的「蜜蜂兵團」多蒙特，失意歐聯後，周六深夜返主場跟對手合演德甲國家打吡，定必要爭取主動求勝，收窄雙方積分差距，入球騷可期。(球賽編號FB4619，3月1日01:30開賽)

多蒙特主帥尼高高華(Niko Kovac)曾任拜仁主帥，今場領軍倒戈迎敵，知己知彼有助爭勝。「蜜蜂」的畿內亞射手古拉斯(Guirassy)連續兩季在德甲射手榜屈居拜仁王牌前鋒哈利卡尼(Harry Kane)之後；但前者自歇冬後狀態全面回勇，近8場聯賽攻入6球，季內已有11個德甲入球，勢成拜仁防線的心腹大患。

拜仁今季延續霸氣，目前8分領先多蒙特，穩居榜首。球隊進攻鐵三角包括哈利卡尼、路易斯迪亞斯(Luis Diaz)與米高奧利斯(Michael Olise)，聯賽合共攻入54球，總數較德甲季內其餘17隊的各自總入球都多，當中哈利卡尼獨取28球，把握力之強無出其右。此外，拜仁天才中場穆斯亞拿(Musiala)自傷癒復出後，在各項賽事合共上陣8場，交出1入球2助攻，狀態漸入佳境，勢成下半季勝爭勝奇兵。