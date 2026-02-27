英超｜倫敦打吡格食格 阿仙奴主場鍊車有計

本輪英超壓軸戰，在周日深夜上演頂級倫敦打吡，由「一哥」阿仙奴主場迎戰車路士；兵工廠近年一向是倫敦之王，季內4戰英超主場全勝同市對手，適逢藍戰士傷停滿營，對賽輸蝕，勢難當阿仙奴爭標攔路虎，主勝必捧。(球賽編號FB4585，3月2日0:30開賽)

阿仙奴本輪前仍領先次席曼城5分但多賽1場，爭標仍然上風；球隊上仗作客4比1大勝另一倫敦球會熱刺後，難得周中未有賽事，一眾主力可稍事休息，今場返酋長球場主場出擊，爭勝機會進一步提升。球隊在倫敦打吡戰例牌醒神，計季內英超4戰主場鬥同市球隊全勝只失1球，加上今年已在英聯盃「雙殺」車路士，周日之戰必然信心十足。

瑞典神鋒馬年行大運

兵工廠貴價箭頭基奧基尼斯(Gyokeres)踏入2026年腳風轉順，近5場英超已入5球；配合剛續新長的翼鋒布加約沙卡(Bukayo Saka)，以及中場眾好手後上攻門、兩大中堅上前接應死球等戰術，進攻瓣數多，敵衛防不勝防。