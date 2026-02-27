歐霸盃｜諾定咸森林主場輸波仍晉級　里爾反勝入16強

歐霸盃附加賽，英超的諾定咸森林在差點被土耳其費倫巴治追平下，最終以1:2主場不敵對手，但兩回合仍以4:2晉級。至於法甲的里爾在首回合落後下，次回合以2:0作客贏塞爾維亞的貝爾格萊德紅星打入16強。而歐協聯的附加賽意甲的費倫天拿加時淘汰波蘭球隊。

首回合領先3:0，諾定咸森林有明顯的優勢。可是22分鐘艾度路高奴（Kerem Akturkoglu）就為客隊費倫巴治領先。換邊後3分鐘，費倫巴治再獲12碼，艾度路高奴操刀射入，個人梅開二度，為費倫巴治拉開2:0，而客隊只要多1球就在總比數追平。不過在68分鐘赫臣奧度爾（Callum Hudson-Odoi）為森林追回一球，令這支英超護級中的球隊，次回合只輸1:2，兩回合贏4:2晉身16強。