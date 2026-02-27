歐霸盃｜諾定咸森林主場輸波仍晉級　里爾反勝入16強

歐霸盃附加賽，英超的諾定咸森林在差點被土耳其費倫巴治追平下，最終以1:2主場不敵對手，但兩回合仍以4:2晉級。至於法甲的里爾在首回合落後下，次回合以2:0作客贏塞爾維亞的貝爾格萊德紅星打入16強。而歐協聯的附加賽意甲的費倫天拿加時淘汰波蘭球隊。
首回合領先3:0，諾定咸森林有明顯的優勢。可是22分鐘艾度路高奴（Kerem Akturkoglu）就為客隊費倫巴治領先。換邊後3分鐘，費倫巴治再獲12碼，艾度路高奴操刀射入，個人梅開二度，為費倫巴治拉開2:0，而客隊只要多1球就在總比數追平。不過在68分鐘赫臣奧度爾（Callum Hudson-Odoi）為森林追回一球，令這支英超護級中的球隊，次回合只輸1:2，兩回合贏4:2晉身16強。
歐霸盃：諾定咸森林對費倫巴治精華
基奧特次回合為里爾追平總比數
同日的其他附加賽比賽，法甲的里爾在首回合先輸0:1之下，次回合作客去到塞爾維亞，先由基奧特（Olivier Giroud）在4分鐘追平總比數，雙方法定90分鐘總比數打成1:1要進入加時。尼敦尼葛（Nathan Ngoy）在加時的9分鐘為里爾再下一城，令里爾總比數以2:1晉身16強。而蘇超的些路迪，作客雖然以1:0擊敗德甲的史特加，不過因為首回合輸1:4，兩回合以2:4被淘汰。意大利的博洛尼亞就在兩回合都小膀挪威的白蘭恩1:0，兩回合以2:0晉級。西班牙的切爾達次回合1:0擊敗希臘的PAOK，兩回合贏3:1。比利時的亨克次回合主場法定時間被克羅地亞的薩格勒布戴拿模，總比數追平3:3，加時球隊入2球，以總比數5:3淘汰對手。
至於歐協聯的比賽，意甲的費倫天拿在首回合作客領先3:0之下，次回合法定90分鐘，被波蘭的積基朗尼亞在總比分被追平3:3，加時費倫天拿以5:4淘汰對手。而英超的水晶宮就主場以2:0擊敗波斯尼亞的辛連斯基，兩回合以3:1晉級16強。