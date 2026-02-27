熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 回南天 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Feb-27 11:52
更新：2026-Feb-27 11:52

英超｜下賽季將在新加坡推出自家串流App　改變足球直播生態？

分享：
2026 02 02T192807Z 30973390 UP1EM221I2UMC RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND SUN BUR

英超下個賽季會在新加坡推出自家串流服務。(路透社)

adblk4

英超聯賽宣布，下個賽季會在新加坡推出由英超自己製作的串流服務，包括全季380場比賽及自己的內容，這可能改變未來各地聯賽的轉播模式。

英超行政總裁馬斯特斯（Richard Masters），周四（26日）在《金融時報》足球經濟論壇公布這項計劃曾被稱為「Premflix」的計劃。英超將在下一個球季於新加坡推出像是Netflix的串流應用程式，現在稱為「Premier League Plus」，用戶將可透過平台收看下個賽季全部380場英超聯賽以及英超自家製作的內容。馬斯特斯表示：「這是英超第一次擁有自己的顧客，這個新的應用程式你可以下載在你的智能電視、手提電腦上，觀看380場比賽和大量相關內容，享受全天候的服務，它將會是一款令人興奮的產品。我們也希望從中學習，看看這種模式如何在世界各地推廣。」

adblk5

在發表有關內容外，英超亦宣布在倫敦設立英超的內容製作中心。目前包括美國的美式足球大聯盟（NFL）、NBA和美國職棒大聯盟（MLB）以及一級方程式（F1）等運動賽事已經建立了類似的串流平台。雖然傳統的電視轉播權都是英超的主要收入來源，現時由英國天空電視台及TNT瓜分的英國轉播權費用已高達67億英鎊，不過如果能夠讓球迷選擇訂閱賽事直播，可能更有利聯賽控制內容的分發及獲得更多利潤。

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務