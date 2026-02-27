英超｜下賽季將在新加坡推出自家串流App　改變足球直播生態？

英超聯賽宣布，下個賽季會在新加坡推出由英超自己製作的串流服務，包括全季380場比賽及自己的內容，這可能改變未來各地聯賽的轉播模式。

英超行政總裁馬斯特斯（Richard Masters），周四（26日）在《金融時報》足球經濟論壇公布這項計劃曾被稱為「Premflix」的計劃。英超將在下一個球季於新加坡推出像是Netflix的串流應用程式，現在稱為「Premier League Plus」，用戶將可透過平台收看下個賽季全部380場英超聯賽以及英超自家製作的內容。馬斯特斯表示：「這是英超第一次擁有自己的顧客，這個新的應用程式你可以下載在你的智能電視、手提電腦上，觀看380場比賽和大量相關內容，享受全天候的服務，它將會是一款令人興奮的產品。我們也希望從中學習，看看這種模式如何在世界各地推廣。」