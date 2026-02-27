NBA｜前熱火中鋒基斯保殊透露死裡逃生：能活着太幸運

籃球名人堂球星，前邁亞密熱火中鋒的基斯保殊（Chris Bosh）周三（25日）在社交平台分享影片，透露自己的健康出現問題，一度暈倒血泊，稱「能活着太幸運」。

這位41歲的退役NBA名將，在社交平台發有超過2分鐘分享經歷及想法：「這是太瘋狂，來得太快，太突然。完全沒有任何警示，我根本沒有時間去準備。原本我準備與太太約會，轉個頭我就暈倒在地上。」保殊在2019年因為血栓而退役，他未有透露自己的健康細節，他只表示自己仍在康復中，不會試圖隱瞞，並展示了他眼底供血不足的情況。他在影片表示自己對發生的事完全沒有記憶，只知道「就是眼前一黑」。他指在事件後令他對人生有新的觀點。