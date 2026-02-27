NBA｜前熱火中鋒基斯保殊透露死裡逃生：能活着太幸運

籃球名人堂球星，前邁亞密熱火中鋒的基斯保殊（Chris Bosh）周三（25日）在社交平台分享影片，透露自己的健康出現問題，一度暈倒血泊，稱「能活着太幸運」。
這位41歲的退役NBA名將，在社交平台發有超過2分鐘分享經歷及想法：「這是太瘋狂，來得太快，太突然。完全沒有任何警示，我根本沒有時間去準備。原本我準備與太太約會，轉個頭我就暈倒在地上。」保殊在2019年因為血栓而退役，他未有透露自己的健康細節，他只表示自己仍在康復中，不會試圖隱瞞，並展示了他眼底供血不足的情況。他在影片表示自己對發生的事完全沒有記憶，只知道「就是眼前一黑」。他指在事件後令他對人生有新的觀點。
他表示：「無論是甚麼，你都不要等了。這是我從今次事件學懂的。要立即行動，不要再等，因為它會很快來臨。這會來得很快，所以我能活着已經是太幸運。這令我的感受非常深，現在我把自己的生命逐日逐日去看待，就是這樣，不要再猶豫。」保殊在2015年2月首次發現有血栓，當時他的一隻腳裡出現血栓，並遊走到了肺部，導致他住院數日。他出院後，在當季上陣了53場比賽。保殊在熱火贏過2次總冠軍，並在2021年入選籃球名人堂。
Some things change you overnight. I wrote about my experience. pic.twitter.com/d8tYNsnvx5— Chris Bosh (@chrisbosh) February 25, 2026