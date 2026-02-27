英超｜杜陀稱為熱刺護級是生涯最難任務

目前熱刺在英超排第16，與降班區只有4分的距離，對於要為這支歐霸盃冠軍護級，暫任領隊的杜陀（Igor Tudor）在訪問中指這是自己教練生涯的最艱鉅任務。

上星期在北倫敦打吡不敵阿仙奴1:4，曾經作為多支球隊的臨時領隊，杜陀認為現時要確保熱刺留得在英超的任務最為困難：「（是否最難任何）可能是，在我來看，如果要我確認這個難度，可能是了。」球隊下周日（3月1日）作客富咸，之後的聯賽包括作客榜尾的狼隊，還有主場對水晶宮、白禮頓、諾定咸森林及列斯聯，然而熱刺主場今季僅2勝，球隊自去年12月28日就未贏過，而且隊中有11個球員受傷缺陣。