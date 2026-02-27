英超｜杜陀稱為熱刺護級是生涯最難任務

目前熱刺在英超排第16，與降班區只有4分的距離，對於要為這支歐霸盃冠軍護級，暫任領隊的杜陀（Igor Tudor）在訪問中指這是自己教練生涯的最艱鉅任務。
上星期在北倫敦打吡不敵阿仙奴1:4，曾經作為多支球隊的臨時領隊，杜陀認為現時要確保熱刺留得在英超的任務最為困難：「（是否最難任何）可能是，在我來看，如果要我確認這個難度，可能是了。」球隊下周日（3月1日）作客富咸，之後的聯賽包括作客榜尾的狼隊，還有主場對水晶宮、白禮頓、諾定咸森林及列斯聯，然而熱刺主場今季僅2勝，球隊自去年12月28日就未贏過，而且隊中有11個球員受傷缺陣。
杜陀表示：「你需要考慮比賽風格。這是否是正確的風格？這是否是你想要的比賽方式？所以，你需要更深入地理解當下的形勢，思考如何才能拿到分數，即使現在暫時不考慮比賽風格。我需要調整一下心態，因為這關乎生死，如果我可以用體育角度來說的話。我們得想辦法解決這個問題。」他表示：「這非常艱難，但我之前說過，我的觀點不會改變。所以每天的工作，專注於我們目前需要做的一切，球員狀態、心理狀態、比賽表現以及等待受傷球員回歸。”我們需要專注於自身，專注於我們能做的事情，少去想別人，這樣應該會有幫助。」