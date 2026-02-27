NBA｜馬刺贏籃網11連勝　湖人3分負太陽

聖安東尼奧馬刺強勢未止，球隊作客紐約以126:110擊敗布魯克林籃網，取得11場連勝。至於洛杉磯湖人作客，就以110:113僅負鳳凰城太陽。
在奧克拉荷馬城雷霆近期受到傷兵影響下滑，馬刺在追帖雷霆在西岸的地位。面對太陽，雲班耶馬（Victor Wembanyama）手風依然欠順，今場他9投3中取得12分，不過馬刺全隊7人取得雙位數，包括尚柏尼（Julian Champagnie）攻入26分，籃網整場比賽都未曾領先，馬刺最多拉開過26分，最終馬刺以126:110輕取籃網。贏波的馬刺43勝15負，在西岸排第2，落後西岸第1的雷霆1場。
布魯克林籃網對聖安東尼奧馬刺精華
黃蜂新秀創新人賽季3分紀錄
湖人方面，在作客太陽雖然有當錫（Luka Doncic）攻入41分，不過球隊在最後0.9秒被太陽的萊斯奧尼爾（Royce O’Neale）攻入致勝3分，之後列維斯（Austin Reaves）的3分就射失，令球隊作客輸110:113。湖人在西岸繼續守在第6位。夏洛特黃蜂的新秀古努比爾（Kon Knueppel）取得8個3分，協助黃蜂以133:109擊敗印第安納溜馬，古努比爾同時以207個3分波，創下新秀賽季單季最多3分球的紀錄，而單季最多3分球的紀錄由史堤芬居里（Stephen Curry）保持，他可以單季攻入402個3分。
同日其他比賽，費城76人以124:117主場擊敗邁亞密熱火；阿特蘭大鷹隊主場126:96大勝華盛頓巫師；侯斯頓火箭作客113:108贏奧蘭多魔術；芝加哥公牛主場以112:121不敵波特蘭拓荒者；薩克拉門托帝王作客130:121贏達拉斯獨行俠；新奧爾良鵜鶘作客129:118輕取猶他爵士；明尼蘇達木狼94:88作客擊敗洛杉磯快艇。