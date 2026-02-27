世界盃籃球亞洲區預賽中國隊作客贏日本　國家隊教練多次走入球場引爭議

2027年FIBA籃球世界盃的亞洲區外圍賽，周四（26日）在日本沖繩進行了中國對日本的分組賽，中國隊在落後最多15分下反勝日本87:80，不過有網民拍到比賽期間，中國隊的教練迎郭士強多次走入場內指導，甚至一次拍走日本球員的皮球。
賽事是亞洲區外圍賽的首圈賽事，分組4隊會有3隊可以晉級次圈，而日本、中國、南韓及中華台北。中國隊之前兩戰南韓落敗，而日本隊就兩對中華台北都取勝。在雙方的第3場比賽於沖繩舉行，是桶谷大接手後首次帶領日本隊，首節日本隊已經領先10分，半場更拉開至最多15分。但之後下半場兵敗如山倒，包括第3節僅攻入9分之下，被中國隊反勝87:80。
【バスケW杯予選】中国監督、コート外から富永選手のドリブルをブロック 沖縄アリーナ騒然pic.twitter.com/r5BGm0GAeB— 保守速報 (@hoshusokuhou) February 27, 2026
日本隊主將稱要反省自己表現
日本隊主將的富永啟生，在賽後表示：「我們非常想贏得這場比賽，所以輸了我很失望。最後幾分鐘的關鍵時刻，我射失了一球，我覺得這讓球隊帶來了麻煩。我會好好反思，爭取打好下一場比賽。」
日本媒體以至網民都拍到，在第4節的比賽期間，中國隊的突練郭士強卻是多次走入球場。其中在第4節中段餘下7分8秒，日本隊在右路快攻，富永啟生持球時，被場邊的郭士強打走皮球，當時球證判中國隊界外球，在日本隊教練桶谷大及富永啟生的抗議後，球證改判日本隊。日本隊之後雖然繼續抗議，但始終未有判日本隊獲得罰球。事件在日本網絡引起關注，指中國隊為了取勝不擇手段。
🤷🤷🤷 pic.twitter.com/vE4ELQJsjD— のらいぬ (@JapanBanZaiLove) February 27, 2026