世界盃籃球亞洲區預賽中國隊作客贏日本　國家隊教練多次走入球場引爭議

2027年FIBA籃球世界盃的亞洲區外圍賽，周四（26日）在日本沖繩進行了中國對日本的分組賽，中國隊在落後最多15分下反勝日本87:80，不過有網民拍到比賽期間，中國隊的教練迎郭士強多次走入場內指導，甚至一次拍走日本球員的皮球。

賽事是亞洲區外圍賽的首圈賽事，分組4隊會有3隊可以晉級次圈，而日本、中國、南韓及中華台北。中國隊之前兩戰南韓落敗，而日本隊就兩對中華台北都取勝。在雙方的第3場比賽於沖繩舉行，是桶谷大接手後首次帶領日本隊，首節日本隊已經領先10分，半場更拉開至最多15分。但之後下半場兵敗如山倒，包括第3節僅攻入9分之下，被中國隊反勝87:80。