歐聯｜曼城16強硬拚皇家馬德里　車路士遇巴黎聖日耳門

皇馬與曼城的相遇基本上已大定，原因是皇馬的抽籤路徑就只是士砵亭與曼城之間的選擇，最終在前巴塞隆拿中場拿傑迪錫（Ivan Rakitic）的抽籤下，選中了曼城，兩隊在之前3季都已經在淘汰賽交鋒過，曼城除了2022至23年賽季外，其餘2屆都被皇馬淘汰。至於上屆冠軍的PSG，就遇上車路士，兩隊在去年夏天的世界冠軍球會盃決賽也曾交手，當時車路士贏波取勝。其餘的對賽，挪威新丁的波杜基林特遇上士砵亭，至於英超其餘4隊，阿仙奴會對利華古遜、利物浦對加拉塔沙雷、紐卡素會對巴塞隆拿，熱刺就會遇上馬德里體育會，而最後一個16強對賽就由德甲班霸拜仁慕尼黑對意甲僅餘代表阿特蘭大。

歐洲足協（UEFA）完成3級盃賽的淘汰賽階段抽籤，當中上屆冠軍的巴黎聖日耳門，在16強會先遇上英格蘭的車路士，而15屆冠軍皇家馬德里就將要硬撼曼城。

維拉歐霸盃遇法甲里爾

至於歐霸盃方面，兩支英超代表的諾定咸森林與阿士東維拉，當中森林抽中丹麥的米迪蘭特，而維拉就對法國的里爾。意甲就會上演內訌戰，羅馬會與博洛尼亞爭奪八強席位；西甲的貝迪斯與切爾達，貝迪斯遇上希臘的彭拿典奈高斯，切爾達就對法國的里昂。德甲的史特加會遇上葡萄牙的波圖，而弗賴堡就會對亨克。

歐協聯方面，英超的水晶宮會對塞浦路斯球隊AEK拉亞拿卡，意甲的費倫天拿會遇上波蘭的捷斯托佐華，首名出線的史特拉斯堡遇上克羅地亞的列積卡。