歐聯｜曼城16強硬拚皇家馬德里　車路士遇巴黎聖日耳門

歐洲足協（UEFA）完成3級盃賽的淘汰賽階段抽籤，當中上屆冠軍的巴黎聖日耳門，在16強會先遇上英格蘭的車路士，而15屆冠軍皇家馬德里就將要硬撼曼城。
皇馬與曼城的相遇基本上已大定，原因是皇馬的抽籤路徑就只是士砵亭與曼城之間的選擇，最終在前巴塞隆拿中場拿傑迪錫（Ivan Rakitic）的抽籤下，選中了曼城，兩隊在之前3季都已經在淘汰賽交鋒過，曼城除了2022至23年賽季外，其餘2屆都被皇馬淘汰。至於上屆冠軍的PSG，就遇上車路士，兩隊在去年夏天的世界冠軍球會盃決賽也曾交手，當時車路士贏波取勝。其餘的對賽，挪威新丁的波杜基林特遇上士砵亭，至於英超其餘4隊，阿仙奴會對利華古遜、利物浦對加拉塔沙雷、紐卡素會對巴塞隆拿，熱刺就會遇上馬德里體育會，而最後一個16強對賽就由德甲班霸拜仁慕尼黑對意甲僅餘代表阿特蘭大。
歐聯16強對賽：
巴黎聖日耳門（法國） 對 車路士（英格蘭）
皇家馬德里（西班牙） 對 曼城（英格蘭）
紐卡素（英格蘭） 對 巴塞隆拿（西班牙）
波杜基林特（挪威） 對 士砵亭（葡萄牙）
加拉塔沙雷（土耳其） 對 利物浦（英格蘭）
阿特蘭大（意大利） 對 拜仁慕尼黑（德國）
馬德里體育會（西班牙） 對 熱刺（英格蘭）
利華古遜（德國） 對 阿仙奴（英格蘭）
維拉歐霸盃遇法甲里爾
至於歐霸盃方面，兩支英超代表的諾定咸森林與阿士東維拉，當中森林抽中丹麥的米迪蘭特，而維拉就對法國的里爾。意甲就會上演內訌戰，羅馬會與博洛尼亞爭奪八強席位；西甲的貝迪斯與切爾達，貝迪斯遇上希臘的彭拿典奈高斯，切爾達就對法國的里昂。德甲的史特加會遇上葡萄牙的波圖，而弗賴堡就會對亨克。
歐協聯方面，英超的水晶宮會對塞浦路斯球隊AEK拉亞拿卡，意甲的費倫天拿會遇上波蘭的捷斯托佐華，首名出線的史特拉斯堡遇上克羅地亞的列積卡。
歐霸盃16強對賽：
費倫斯華路士（匈牙利） 對 布拉加（葡萄牙）
彭拿典奈高斯（希臘） 對 貝迪斯（西班牙）
亨克（比利時） 對 弗賴堡（德國）
切爾達（西班牙） 對 里昂（法國）
史特加（土耳其） 對 波圖（葡萄牙）
諾定咸森林（英格蘭） 對 米迪蘭特（丹麥）
博洛尼亞（意大利） 對 羅馬（意大利）
里爾（法國） 對 阿士東維拉（英格蘭）
歐協聯16強對賽：
列治普斯納（波蘭） 對 薩克達（烏克蘭）
阿爾克馬爾（荷蘭） 對 布拉格斯巴達（捷克）
水晶宮（英格蘭） 對 AEK拉亞拿卡（塞浦路斯）
費倫天拿（意大利） 對 捷斯托佐華（葡萄牙）
薩姆松（土耳其） 對 華歷簡奴（西班牙）
施捷（斯洛文尼亞） 對 AEK雅典（希臘）
奧洛慕克（捷克） 對 緬恩斯（德國）
列積卡（克羅地亞） 對 史特拉斯堡（法國）